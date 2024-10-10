https://ria.ru/20241010/ukraina-1977311538.html
"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО
"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО - РИА Новости, 10.10.2024
"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО
Россия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T02:21
2024-10-10T02:21
2024-10-10T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977277211_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_373ace40d98fa437bd93df93201670c5.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Ранее в Минобороны России опубликовало кадры поражения ЗРК Patriot ракетой комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. ВС России удалось уничтожить один комплекс и повредить установку второго."Черный день для Украины. <...> России удалось нанести серьезный урон <...> одному из зенитно-ракетных комплексов Patriot", — написал журналист.По его словам, уничтожение комплекса стало тяжелым ударом для ВСУ из-за крайне малой численности Patriot в рядах украинской армии.По данным Минобороны, за минувшие сутки российские подразделения отбили 20 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражен 141 район скопления живой силы и техники, объекты энергетики Украины, обеспечивавшие армию горюче-смазочными материалами. Средства ПВО сбили 68 беспилотников и зенитную управляемую ракету ЗРК "С-200".
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html
https://ria.ru/20241009/bouz-1977086343.html
россия
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977277211_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c12a25904e7006b0c17923864c2bb2f.jpg
Удар "Искандером" по дивизиону Patriot в Днепропетровской области
Расчет "Искандера-М" уничтожил комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена, сообщили в Минобороны.
2024-10-10T02:21
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО
Репке: России удалось серьезно повредить один из комплексов Patriot ВСУ