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"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:21 10.10.2024 (обновлено: 10:16 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977311538.html
"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО
"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО - РИА Новости, 10.10.2024
"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО
Россия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T02:21
2024-10-10T10:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Ранее в Минобороны России опубликовало кадры поражения ЗРК Patriot ракетой комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. ВС России удалось уничтожить один комплекс и повредить установку второго.&quot;Черный день для Украины. &lt;...&gt; России удалось нанести серьезный урон &lt;...&gt; одному из зенитно-ракетных комплексов Patriot&quot;, — написал журналист.По его словам, уничтожение комплекса стало тяжелым ударом для ВСУ из-за крайне малой численности Patriot в рядах украинской армии.По данным Минобороны, за минувшие сутки российские подразделения отбили 20 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражен 141 район скопления живой силы и техники, объекты энергетики Украины, обеспечивавшие армию горюче-смазочными материалами. Средства ПВО сбили 68 беспилотников и зенитную управляемую ракету ЗРК "С-200".
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Удар "Искандером" по дивизиону Patriot в Днепропетровской области
Расчет "Искандера-М" уничтожил комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена, сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО

Репке: России удалось серьезно повредить один из комплексов Patriot ВСУ

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
Ранее в Минобороны России опубликовало кадры поражения ЗРК Patriot ракетой комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. ВС России удалось уничтожить один комплекс и повредить установку второго.
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"Черный день для Украины. <...> России удалось нанести серьезный урон <...> одному из зенитно-ракетных комплексов Patriot", — написал журналист.

По его словам, уничтожение комплекса стало тяжелым ударом для ВСУ из-за крайне малой численности Patriot в рядах украинской армии.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российские подразделения отбили 20 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражен 141 район скопления живой силы и техники, объекты энергетики Украины, обеспечивавшие армию горюче-смазочными материалами. Средства ПВО сбили 68 беспилотников и зенитную управляемую ракету ЗРК "С-200".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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