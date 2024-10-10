https://ria.ru/20241010/ukraina-1977311538.html

"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО

"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО - РИА Новости, 10.10.2024

"Черный день для Киева". В Германии забили тревогу из-за кадров из зоны СВО

Россия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T02:21

2024-10-10T02:21

2024-10-10T10:16

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия смогла нанести серьезный урон зенитно-ракетному комплексу Patriot в Днепропетровской области, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Ранее в Минобороны России опубликовало кадры поражения ЗРК Patriot ракетой комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. ВС России удалось уничтожить один комплекс и повредить установку второго."Черный день для Украины. <...> России удалось нанести серьезный урон <...> одному из зенитно-ракетных комплексов Patriot", — написал журналист.По его словам, уничтожение комплекса стало тяжелым ударом для ВСУ из-за крайне малой численности Patriot в рядах украинской армии.По данным Минобороны, за минувшие сутки российские подразделения отбили 20 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражен 141 район скопления живой силы и техники, объекты энергетики Украины, обеспечивавшие армию горюче-смазочными материалами. Средства ПВО сбили 68 беспилотников и зенитную управляемую ракету ЗРК "С-200".

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html

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Удар "Искандером" по дивизиону Patriot в Днепропетровской области Расчет "Искандера-М" уничтожил комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена, сообщили в Минобороны. 2024-10-10T02:21 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф