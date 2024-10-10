https://ria.ru/20241010/ugroza-1977414524.html

"Надвигающееся поражение". В Финляндии назвали опасную угрозу в зоне СВО

"Надвигающееся поражение". В Финляндии назвали опасную угрозу в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2024

"Надвигающееся поражение". В Финляндии назвали опасную угрозу в зоне СВО

Североатлантический альянс может прибегнуть к большой эскалации из-за поражения Вооруженных сил Украины, пишет профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:46

2024-10-10T15:46

2024-10-10T15:46

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс может прибегнуть к большой эскалации из-за поражения Вооруженных сил Украины, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Самый большой риск и страх заключается в том, что НАТО воспримет свое надвигающееся поражение на Украине как экзистенциальную угрозу", — предупредил эксперт.По его словам, украинская армия теперь стала войском НАТО, поскольку была обучена альянсом и оснащена его же оружием."Поражение НАТО на Украине может поставить организацию на путь распада. Альянс, чтобы этого не допустить, может прибегнуть к большой эскалации", — резюмировал профессор.Накануне в Пентагоне заявили, что США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России с учетом угрозы эскалации.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html

https://ria.ru/20241010/vsu-1977368994.html

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украина, россия, финляндия, дмитрий песков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире, политика