https://ria.ru/20241010/ugol-1977384400.html

Демешин: порт Эльга в Хабаровском крае начнет перевалку угля в страны АТР

Демешин: порт Эльга в Хабаровском крае начнет перевалку угля в страны АТР - РИА Новости, 10.10.2024

Демешин: порт Эльга в Хабаровском крае начнет перевалку угля в страны АТР

Порт Эльга в Хабаровском крае начнёт перевалку якутского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уже к концу этого года, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:52

2024-10-10T13:52

2024-10-10T13:55

хабаровский край

тугуро-чумиканский район

атр

дмитрий демешин

михаил мишустин

главгосэкспертиза россии

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ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Порт Эльга в Хабаровском крае начнёт перевалку якутского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уже к концу этого года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона отправился в рабочую поездку в северные районы края. Начал губернатор свою программу с облета хода строительства Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) в Тугуро-Чумиканском районе. "Порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе начнёт перевалку якутского угля в страны АТР уже к концу этого года. Вместе с причалами инвестор строит собственную Тихоокеанскую железную дорогу, её протяжённость вместе с разъездами и станциями - более 600 километров. Сейчас готовность оценивается в 70%", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Угольный терминал создают с учётом самых современных требований экологической безопасности: технология предполагает обработку сырья специальным составом против пыления. Уже получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и ФАУ "Главгосэкспертиза России". С момента начала стройки (февраль 2022 года) проложено более 480 километров железной дороги, сообщает правительство региона. Ее протяженность составит 531 километр, развернутая длина с учетом разъездов и станций будет равна 626 километра. На терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтировано технологическое оборудование, уточняет краевое правительство. Кроме того, по словам Демешина, на территории угольного терминала в районе мыса Манорский строится вахтовый поселок и здания, сооружения пункта пропуска через государственную границу. "К 2026 году отсюда нашим азиатским партнёрам будут отправлять до 30 миллионов тонн угля ежегодно, а к 2027 году провозную способность ТЖД планируется нарастить до 50 миллионов тонн. Это очень масштабный проект. Он существенно расширит железнодорожный и морской транзит грузов, даст новые рабочие места и серьёзные налоговые поступления в бюджет нашего региона", - сообщил глава региона. Губернатор отметил, что транспортная отрасль - один из флагманов экономики Хабаровского края, и федеральный центр поддерживает её развитие. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением включил часть территории Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов в состав территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Такое решение поможет в реализации инвестиционного проекта, в который входит Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга, уточнил Демешин. Тихоокеанская железная дорога - первая частная железная дорога в современной России. Железнодорожная линия необщего пользования пройдет от Эльгинского каменноугольного месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае на северо-западном берегу Удской губы Охотского моря в регионе (на мысе Манорский Тугуро-Чумиканского района). Дорога - продолжение железной дороги Улак - Эльга.

https://ria.ru/20241004/demeshin-1976302563.html

https://ria.ru/20240930/demeshin-1975536977.html

https://ria.ru/20240925/selektsiya-1974566476.html

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Артем Смирнов

тугуро-чумиканский район, атр, дмитрий демешин, михаил мишустин, главгосэкспертиза россии