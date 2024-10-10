https://ria.ru/20241010/udar-1977424481.html

Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту

Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту - РИА Новости, 10.10.2024

Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту

Удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:20

2024-10-10T16:20

2024-10-10T16:26

специальная военная операция на украине

одесса

украина

вооруженные силы украины

в мире

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет по контейнеровозу (в карантинной гавани порта Одессы - ред.) был хорош. Что там хранилось в овраге - понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров… явно не от обломков "Герани"... Да и радиационный фон намекает на, как минимум, снаряды с обедненным ураном", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев