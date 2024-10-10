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Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 10.10.2024 (обновлено: 16:26 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/udar-1977424481.html
Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту
Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту - РИА Новости, 10.10.2024
Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту
Удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:20
2024-10-10T16:26
специальная военная операция на украине
одесса
украина
вооруженные силы украины
в мире
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет по контейнеровозу (в карантинной гавани порта Одессы - ред.) был хорош. Что там хранилось в овраге - понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров… явно не от обломков "Герани"... Да и радиационный фон намекает на, как минимум, снаряды с обедненным ураном", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту

Подполье: после удара по контейнеровозу в порту в Одессе поднялось пламя на 30 м

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Прилет по контейнеровозу (в карантинной гавани порта Одессы - ред.) был хорош. Что там хранилось в овраге - понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров… явно не от обломков "Герани"... Да и радиационный фон намекает на, как минимум, снаряды с обедненным ураном", - заявил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСергей Лебедев
 
 
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