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Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту
Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту - РИА Новости, 10.10.2024
Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту
Удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:20
2024-10-10T16:20
2024-10-10T16:26
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Удар нанесен по контейнеровозу в порту Одессы, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет по контейнеровозу (в карантинной гавани порта Одессы - ред.) был хорош. Что там хранилось в овраге - понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров… явно не от обломков "Герани"... Да и радиационный фон намекает на, как минимум, снаряды с обедненным ураном", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по контейнеровозу в одесском порту
Подполье: после удара по контейнеровозу в порту в Одессе поднялось пламя на 30 м