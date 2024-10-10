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Ученый предупредил об усилении магнитной бури из-за выбросов плазмы
Ученый предупредил об усилении магнитной бури из-за выбросов плазмы - РИА Новости, 10.10.2024
Ученый предупредил об усилении магнитной бури из-за выбросов плазмы
Выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается её усиление, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:59
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается её усиление, сообщил РИА Новости в четверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.Ранее он сообщил РИА Новости, что в результате вспышек на Солнце к Земле приближается крупное облако плазмы."Выбросы плазмы от произошедшей вчера вспышки X класса дошли до Земли. Согласно данным, поступающим с мировой сети магнитных обсерваторий, на данный момент происходит планетарная магнитная буря третьего уровня. В ближайшие 1-2 часа ожидается её усиление", - сказал Богачёв.Он отметил, что зона полярных сияний сейчас находится вблизи полярного круга и быстро расширяется в сторону средних широт. Расчёты прогнозируют, что к 20-22 часам по московскому времени она опустится как минимум до широт Москвы и Санкт-Петербурга."Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли составляет сейчас около 700-800 км/с, что в два раза выше нормы. Плотность газа повышена примерно в 30 раз. Земле, по оценкам, предстоит теперь находиться в облаке солнечной плазмы ещё не менее двух суток", - добавил учёный.
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Ученый предупредил об усилении магнитной бури из-за выбросов плазмы
Ученый: выбросы плазмы дошли до Земли, ожидается усиление магнитной бури
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается её усиление, сообщил РИА Новости в четверг руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Ранее он сообщил РИА Новости, что в результате вспышек на Солнце к Земле
приближается крупное облако плазмы.
"Выбросы плазмы от произошедшей вчера вспышки X класса дошли до Земли. Согласно данным, поступающим с мировой сети магнитных обсерваторий, на данный момент происходит планетарная магнитная буря третьего уровня. В ближайшие 1-2 часа ожидается её усиление", - сказал Богачёв.
Он отметил, что зона полярных сияний сейчас находится вблизи полярного круга и быстро расширяется в сторону средних широт. Расчёты прогнозируют, что к 20-22 часам по московскому времени она опустится как минимум до широт Москвы
и Санкт-Петербурга
.
"Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли составляет сейчас около 700-800 км/с, что в два раза выше нормы. Плотность газа повышена примерно в 30 раз. Земле, по оценкам, предстоит теперь находиться в облаке солнечной плазмы ещё не менее двух суток", - добавил учёный.