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Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
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16:19 10.10.2024 (обновлено: 16:50 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/turtsiya-1977424633.html
Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ
Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ
В районе Фатих в Стамбуле мужчина пришел в себя во время своих похорон, но позже умер в больнице, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:19
2024-10-10T16:50
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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. В районе Фатих в Стамбуле мужчина пришел в себя во время своих похорон, но позже умер в больнице, сообщает телеканал NTV. "Прибывшие на место медики обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца и отвезли в больницу", — уточнили в материале. По данным телеканала, во время похорон 80-летнего Халита Байшу из гроба начали доноситься крики. Но, по данным телеканала, врачам все же не удалось спасти жизнь госпитализированному.
https://ria.ru/20200110/1563243363.html
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ

NTV: в Стамбуле мужчина ожил на своих похоронах, но позже умер в больнице

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. В районе Фатих в Стамбуле мужчина пришел в себя во время своих похорон, но позже умер в больнице, сообщает телеканал NTV.
"Прибывшие на место медики обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца и отвезли в больницу", — уточнили в материале.
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 10.01.2020
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
10 января 2020, 09:43
По данным телеканала, во время похорон 80-летнего Халита Байшу из гроба начали доноситься крики.
Но, по данным телеканала, врачам все же не удалось спасти жизнь госпитализированному.
Свадьба - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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