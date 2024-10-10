https://ria.ru/20241010/turtsiya-1977424633.html
Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ
Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ
В районе Фатих в Стамбуле мужчина пришел в себя во время своих похорон, но позже умер в больнице, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:19
2024-10-10T16:19
2024-10-10T16:50
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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. В районе Фатих в Стамбуле мужчина пришел в себя во время своих похорон, но позже умер в больнице, сообщает телеканал NTV. "Прибывшие на место медики обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца и отвезли в больницу", — уточнили в материале. По данным телеканала, во время похорон 80-летнего Халита Байшу из гроба начали доноситься крики. Но, по данным телеканала, врачам все же не удалось спасти жизнь госпитализированному.
https://ria.ru/20200110/1563243363.html
https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ
NTV: в Стамбуле мужчина ожил на своих похоронах, но позже умер в больнице