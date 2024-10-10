https://ria.ru/20241010/turtsiya-1977424633.html

Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ

Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2024

Житель Турции ожил на своих похоронах, пишут СМИ

В районе Фатих в Стамбуле мужчина пришел в себя во время своих похорон, но позже умер в больнице, сообщает телеканал NTV. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:19

2024-10-10T16:19

2024-10-10T16:50

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АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. В районе Фатих в Стамбуле мужчина пришел в себя во время своих похорон, но позже умер в больнице, сообщает телеканал NTV. "Прибывшие на место медики обнаружили, что у Байшу бьется сердце. Пожилому мужчине сделали массаж сердца и отвезли в больницу", — уточнили в материале. По данным телеканала, во время похорон 80-летнего Халита Байшу из гроба начали доноситься крики. Но, по данным телеканала, врачам все же не удалось спасти жизнь госпитализированному.

https://ria.ru/20200110/1563243363.html

https://ria.ru/20240417/nevesta-1940668156.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция