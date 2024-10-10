Рейтинг@Mail.ru
Продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
07:43 10.10.2024 (обновлено: 10:52 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/tskk-1977322690.html
Продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе
Продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе - РИА Новости, 10.10.2024
Продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе
Продукция Усть-Илимского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) будет использоваться на внутреннем региональном рынке Иркутской области, в ближайшее время... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:43
2024-10-10T10:52
экономика
усть-илимск
игорь кобзев
россия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744743010_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_7e4942606c4dcdcdab8cac5571a54df3.jpg
ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Продукция Усть-Илимского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) будет использоваться на внутреннем региональном рынке Иркутской области, в ближайшее время предприниматели сформируют свои предложения, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным из Усть-Илимска. Путин в режиме видео-конференц-связи ознакомился с ходом реализации новых инвестиционных проектов в промышленности в пяти регионах России, в том числе в Иркутской области. О работе целлюлозно-картонного комбината, который в этом году запустили в городе Усть-Илимске, президенту доложили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и директор Группы "Илим" Алексей Ломко. Реализация приоритетного инвестиционного проекта по строительству целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске началась в 2018 году, разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в феврале 2024 года. Проектная мощность нового целлюлозно-картонного комбината сегодня составляет 600 тысяч тонн чистоцеллюлозного тарного картона в год. ЦКК занимает третье место в мире по объему производства этого продукта. По качеству выпускаемая продукция соответствует ведущим мировым аналогам, используется для производства упаковки бытовой техники, продуктов питания и много другого. После выхода нового производства на проектную мощность в 2025 году объем целлюлозно-бумажной продукции, выпускаемой в Усть-Илимске, составит около 1,5 миллиона тонн в год. Объем инвестиций составил около 100 миллиардов рублей, создано 850 новых рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет Иркутской области после выхода на проектную мощность составят до 1,5 миллиарда рублей в год. Кобзев подчеркнул, что лесной комплекс региона обладает колоссальным потенциалом для развития, а сотрудничество с крупнейшей компанией-лидером лесопромышленного комплекса России открывает перед Иркутской областью новые возможности для решения важнейших социально-экономических задач. "Сегодня мы ставим вопрос о направлении продукции на внутренний региональный рынок. Видим потенциал в объектах малого и среднего предпринимательства, этот ресурс нужно использовать. Договорились, что до конца года проведем встречи с предпринимателями, чтобы они сформировали предложения, как они могут использовать продукцию ЦКК в своей работе и интересах Иркутской области", - сказал Кобзев. Кроме того, глава региона отметил, что для Иркутской области Группа "Илим" - надежный партнер с высоким уровнем социальной ответственности. Это предприятие градообразующее, на производстве работают около 5 тысяч человек. В рамках социально-экономического партнерства правительство Иркутской области вместе с компанией работает над благоустройством Усть-Илимска. Благодаря поддержке компании проведена модернизация аэропортовой инфраструктуры в Усть-Илимске, отремонтированы дороги, школы, спортивные объекты. Группой "Илим" в Иркутской области реализуются еще два инвестиционных проекта на общую сумму более 16 миллиардов рублей: на предприятиях компании в Братске начата реконструкции лиственного потока и модернизация картонного потока. Соглашение о реализации этих инвестпроектов было подписано во время Петербургского международного экономического форума в июне этого года.
https://ria.ru/20241004/priangare-1976424154.html
https://ria.ru/20241007/voprosy-1976846741.html
https://ria.ru/20241003/spetsproekt-1976211799.html
усть-илимск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744743010_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_2a281fe3e786236b1d1104478e80f0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, усть-илимск, игорь кобзев, россия
Экономика, Усть-Илимск, Игорь Кобзев, Россия, Иркутская область
Продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе

Игорь Кобзев: продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗнаменский собор и улица Ангарская в Иркутске
Знаменский собор и улица Ангарская в Иркутске - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Знаменский собор и улица Ангарская в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Продукция Усть-Илимского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) будет использоваться на внутреннем региональном рынке Иркутской области, в ближайшее время предприниматели сформируют свои предложения, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным из Усть-Илимска.
Путин в режиме видео-конференц-связи ознакомился с ходом реализации новых инвестиционных проектов в промышленности в пяти регионах России, в том числе в Иркутской области. О работе целлюлозно-картонного комбината, который в этом году запустили в городе Усть-Илимске, президенту доложили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и директор Группы "Илим" Алексей Ломко.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Более 20 проектов Приангарья включены в Стратегию развития СФО
4 октября, 17:54
Реализация приоритетного инвестиционного проекта по строительству целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске началась в 2018 году, разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в феврале 2024 года. Проектная мощность нового целлюлозно-картонного комбината сегодня составляет 600 тысяч тонн чистоцеллюлозного тарного картона в год. ЦКК занимает третье место в мире по объему производства этого продукта. По качеству выпускаемая продукция соответствует ведущим мировым аналогам, используется для производства упаковки бытовой техники, продуктов питания и много другого. После выхода нового производства на проектную мощность в 2025 году объем целлюлозно-бумажной продукции, выпускаемой в Усть-Илимске, составит около 1,5 миллиона тонн в год. Объем инвестиций составил около 100 миллиардов рублей, создано 850 новых рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет Иркутской области после выхода на проектную мощность составят до 1,5 миллиарда рублей в год.
Кобзев подчеркнул, что лесной комплекс региона обладает колоссальным потенциалом для развития, а сотрудничество с крупнейшей компанией-лидером лесопромышленного комплекса России открывает перед Иркутской областью новые возможности для решения важнейших социально-экономических задач.
"Сегодня мы ставим вопрос о направлении продукции на внутренний региональный рынок. Видим потенциал в объектах малого и среднего предпринимательства, этот ресурс нужно использовать. Договорились, что до конца года проведем встречи с предпринимателями, чтобы они сформировали предложения, как они могут использовать продукцию ЦКК в своей работе и интересах Иркутской области", - сказал Кобзев.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Спикер СФ и губернатор Приангарья обсудили вопросы инвестпотенциала региона
7 октября, 19:47
Кроме того, глава региона отметил, что для Иркутской области Группа "Илим" - надежный партнер с высоким уровнем социальной ответственности. Это предприятие градообразующее, на производстве работают около 5 тысяч человек. В рамках социально-экономического партнерства правительство Иркутской области вместе с компанией работает над благоустройством Усть-Илимска. Благодаря поддержке компании проведена модернизация аэропортовой инфраструктуры в Усть-Илимске, отремонтированы дороги, школы, спортивные объекты.
Группой "Илим" в Иркутской области реализуются еще два инвестиционных проекта на общую сумму более 16 миллиардов рублей: на предприятиях компании в Братске начата реконструкции лиственного потока и модернизация картонного потока. Соглашение о реализации этих инвестпроектов было подписано во время Петербургского международного экономического форума в июне этого года.
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Приангарье участвует в спецпроекте "Вызов"
3 октября, 16:44
 
Иркутская областьЭкономикаУсть-ИлимскИгорь КобзевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала