https://ria.ru/20241010/tskk-1977322690.html

Продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе

Продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе - РИА Новости, 10.10.2024

Продукция Усть-Илимского ЦКК будет направлена на рынок в регионе

Продукция Усть-Илимского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) будет использоваться на внутреннем региональном рынке Иркутской области, в ближайшее время... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:43

2024-10-10T07:43

2024-10-10T10:52

экономика

усть-илимск

игорь кобзев

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 10 окт - РИА Новости. Продукция Усть-Илимского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) будет использоваться на внутреннем региональном рынке Иркутской области, в ближайшее время предприниматели сформируют свои предложения, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным из Усть-Илимска. Путин в режиме видео-конференц-связи ознакомился с ходом реализации новых инвестиционных проектов в промышленности в пяти регионах России, в том числе в Иркутской области. О работе целлюлозно-картонного комбината, который в этом году запустили в городе Усть-Илимске, президенту доложили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и директор Группы "Илим" Алексей Ломко. Реализация приоритетного инвестиционного проекта по строительству целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске началась в 2018 году, разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в феврале 2024 года. Проектная мощность нового целлюлозно-картонного комбината сегодня составляет 600 тысяч тонн чистоцеллюлозного тарного картона в год. ЦКК занимает третье место в мире по объему производства этого продукта. По качеству выпускаемая продукция соответствует ведущим мировым аналогам, используется для производства упаковки бытовой техники, продуктов питания и много другого. После выхода нового производства на проектную мощность в 2025 году объем целлюлозно-бумажной продукции, выпускаемой в Усть-Илимске, составит около 1,5 миллиона тонн в год. Объем инвестиций составил около 100 миллиардов рублей, создано 850 новых рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет Иркутской области после выхода на проектную мощность составят до 1,5 миллиарда рублей в год. Кобзев подчеркнул, что лесной комплекс региона обладает колоссальным потенциалом для развития, а сотрудничество с крупнейшей компанией-лидером лесопромышленного комплекса России открывает перед Иркутской областью новые возможности для решения важнейших социально-экономических задач. "Сегодня мы ставим вопрос о направлении продукции на внутренний региональный рынок. Видим потенциал в объектах малого и среднего предпринимательства, этот ресурс нужно использовать. Договорились, что до конца года проведем встречи с предпринимателями, чтобы они сформировали предложения, как они могут использовать продукцию ЦКК в своей работе и интересах Иркутской области", - сказал Кобзев. Кроме того, глава региона отметил, что для Иркутской области Группа "Илим" - надежный партнер с высоким уровнем социальной ответственности. Это предприятие градообразующее, на производстве работают около 5 тысяч человек. В рамках социально-экономического партнерства правительство Иркутской области вместе с компанией работает над благоустройством Усть-Илимска. Благодаря поддержке компании проведена модернизация аэропортовой инфраструктуры в Усть-Илимске, отремонтированы дороги, школы, спортивные объекты. Группой "Илим" в Иркутской области реализуются еще два инвестиционных проекта на общую сумму более 16 миллиардов рублей: на предприятиях компании в Братске начата реконструкции лиственного потока и модернизация картонного потока. Соглашение о реализации этих инвестпроектов было подписано во время Петербургского международного экономического форума в июне этого года.

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экономика, усть-илимск, игорь кобзев, россия