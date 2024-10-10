https://ria.ru/20241010/tsezar-1977339497.html

В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"

В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь" - РИА Новости, 10.10.2024

В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"

Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:08

2024-10-10T10:08

2024-10-10T10:20

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА выявили огневую позицию французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе. После подтверждения точных координат местонахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении.В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара САУ Caesar вместе с боекомплектом была уничтожена, отметили в ведомстве.Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

https://ria.ru/20241007/minoborony-1976808684.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность