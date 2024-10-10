https://ria.ru/20241010/tsezar-1977339497.html
В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"
В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь" - РИА Новости, 10.10.2024
В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"
Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:08
2024-10-10T10:08
2024-10-10T10:20
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА выявили огневую позицию французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе. После подтверждения точных координат местонахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении.В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара САУ Caesar вместе с боекомплектом была уничтожена, отметили в ведомстве.Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
https://ria.ru/20241007/minoborony-1976808684.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"
В Сумской области комплекс "Иноходец" уничтожил украинскую самоходку "Цезарь"