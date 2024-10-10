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В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь" - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 10.10.2024 (обновлено: 10:20 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/tsezar-1977339497.html
В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"
В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь" - РИА Новости, 10.10.2024
В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"
Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:08
2024-10-10T10:20
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА выявили огневую позицию французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе. После подтверждения точных координат местонахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении.В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара САУ Caesar вместе с боекомплектом была уничтожена, отметили в ведомстве.Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
https://ria.ru/20241007/minoborony-1976808684.html
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Сумской области уничтожили украинскую самоходку "Цезарь"

В Сумской области комплекс "Иноходец" уничтожил украинскую самоходку "Цезарь"

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие подразделения группировки войск "Север" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ ударным беспилотником "Иноходец" в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Север" в Сумской области в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА выявили огневую позицию французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в лесополосе. После подтверждения точных координат местонахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области
7 октября, 16:30
В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА "Иноходец" прямого ракетного удара САУ Caesar вместе с боекомплектом была уничтожена, отметили в ведомстве.
Объективный контроль уничтожения САУ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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