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Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка - РИА Новости, 10.10.2024
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17:34 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/tsar-1977450176.html
Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка
Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка - РИА Новости, 10.10.2024
Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка
Глава МИД Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо Темон примет участие в министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка в Сочи с 9 по... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:34
2024-10-10T17:34
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо Темон примет участие в министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка в Сочи с 9 по 10 ноября, сообщило посольство России в Банги. "Министр иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Сильви Байпо Темон примет участие в первой министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка в Сочи с 9 по 10 ноября", - говорится в сообщении дипмисии в Telegram-канале. "Министр выразила заинтересованность в проведении рабочей встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - отмечается в сообщении посольства РФ.
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в мире, сочи, россия, банги, сергей лавров
В мире, Сочи, Россия, Банги, Сергей Лавров
Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка

Глава МИД ЦАР Темон примет участие в конференции Форума Россия-Африка в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон
Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо Темон примет участие в министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка в Сочи с 9 по 10 ноября, сообщило посольство России в Банги.
"Министр иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Сильви Байпо Темон примет участие в первой министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка в Сочи с 9 по 10 ноября", - говорится в сообщении дипмисии в Telegram-канале.
"Министр выразила заинтересованность в проведении рабочей встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - отмечается в сообщении посольства РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Глава МИД Гвинеи-Бисау планирует участвовать в конференции "Россия-Африка"
Вчера, 07:36
 
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