https://ria.ru/20241010/tsar-1977450176.html
Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка
Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка - РИА Новости, 10.10.2024
Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка
Глава МИД Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо Темон примет участие в министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка в Сочи с 9 по... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:34
2024-10-10T17:34
2024-10-10T17:34
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо Темон примет участие в министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка в Сочи с 9 по 10 ноября, сообщило посольство России в Банги. "Министр иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Сильви Байпо Темон примет участие в первой министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка в Сочи с 9 по 10 ноября", - говорится в сообщении дипмисии в Telegram-канале. "Министр выразила заинтересованность в проведении рабочей встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - отмечается в сообщении посольства РФ.
https://ria.ru/20241010/afrika-1977322549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сочи, россия, банги, сергей лавров
В мире, Сочи, Россия, Банги, Сергей Лавров
Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка
Глава МИД ЦАР Темон примет участие в конференции Форума Россия-Африка в Сочи