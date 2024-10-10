https://ria.ru/20241010/tsar-1977450176.html

Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка

Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка - РИА Новости, 10.10.2024

Глава МИД ЦАР примет участие в конференции Форума Россия-Африка

Глава МИД Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо Темон примет участие в министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка в Сочи с 9 по... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:34

2024-10-10T17:34

2024-10-10T17:34

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россия

банги

сергей лавров

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо Темон примет участие в министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка в Сочи с 9 по 10 ноября, сообщило посольство России в Банги. "Министр иностранных дел, франкофонии и по делам центральноафриканцев за рубежом Сильви Байпо Темон примет участие в первой министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка в Сочи с 9 по 10 ноября", - говорится в сообщении дипмисии в Telegram-канале. "Министр выразила заинтересованность в проведении рабочей встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - отмечается в сообщении посольства РФ.

https://ria.ru/20241010/afrika-1977322549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сочи, россия, банги, сергей лавров