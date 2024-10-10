https://ria.ru/20241010/trevoga-1977478642.html
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2024
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:28
2024-10-10T20:28
2024-10-10T20:28
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных областях была объявлена практически одновременно – около 20.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу