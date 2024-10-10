https://ria.ru/20241010/trevoga-1977478642.html

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.10.2024

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:28

2024-10-10T20:28

2024-10-10T20:28

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных областях была объявлена практически одновременно – около 20.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

запорожская область

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Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф