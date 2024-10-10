https://ria.ru/20241010/tramp-1977460407.html

Трамп потребовал лишить канал CBS лицензии на вещание

Трамп потребовал лишить канал CBS лицензии на вещание - РИА Новости, 10.10.2024

Трамп потребовал лишить канал CBS лицензии на вещание

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии на вещание после... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:19

2024-10-10T18:19

2024-10-10T18:19

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии на вещание после публикации сильно отредактированного интервью с его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис в программе "60 минут". "Программа "60 минут" является основной частью новостной организации CBS, которая только что совершила величайшее мошенничество в истории вещания. CBS следует лишить лицензии", - написал в четверг Трамп в социальной сети Truth Social. По мнению экс-президента, коррумпированный телеканал должен быть продан тому, кто предложит за него самую высокую цену. Он также назвал выход интервью с вице-президентом Харрис гигантской аферой и беспрецедентным скандалом. Ранее Трамп обвинил телеканал CBS в том, что его продюсеры внесли значительные корректировки в интервью с вице-президентом Камалой Харрис перед его выпуском в эфир. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024