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Трамп опережает Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов, показал опрос - РИА Новости, 10.10.2024
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15:42 10.10.2024 (обновлено: 15:53 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/tramp-1977413143.html
Трамп опережает Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов, показал опрос
Трамп опережает Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов, показал опрос - РИА Новости, 10.10.2024
Трамп опережает Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов, показал опрос
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу от демократов Камалу Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов, в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:42
2024-10-10T15:53
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу от демократов Камалу Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов, в том числе и в Пенсильвании, которая может обеспечить ему сразу 19 голосов выборщиков, следует из опроса Emerson College Polling и газеты Hill. Из опроса следует, что Трамп опережает Харрис на один процентный пункт в Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании - в этих штатах его готовы поддержать 49% респондентов, а его оппонентку - 48%. В Аризоне он лидирует с отрывом в два процентных пункта - 49% против 47% голосов у Харрис. По данным опроса, в штатах Мичиган и Висконсин оба кандидата набрали одинаковое количество голосов - 49%. Харрис опережает своего соперника только в одном штате из семи, Неваде, где за нее отдали бы свой голос 48% респондентов против 47% за экс-президента. Опрос был проведен в период с 5 по 8 октября среди 1000 вероятных избирателей из Аризоны, Джорджии, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина, а в Мичигане и Неваде были опрошены 950 и 900 человек соответственно. Погрешность варьируется от 3 до 3,2 процентных пунктов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
https://ria.ru/20241010/tramp-1977312077.html
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в мире, пенсильвания, сша, джорджия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Пенсильвания, США, Джорджия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп опережает Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов, показал опрос

Hill: Трамп опережает Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов США

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу от демократов Камалу Харрис в четырех из семи колеблющихся штатов, в том числе и в Пенсильвании, которая может обеспечить ему сразу 19 голосов выборщиков, следует из опроса Emerson College Polling и газеты Hill.
Из опроса следует, что Трамп опережает Харрис на один процентный пункт в Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании - в этих штатах его готовы поддержать 49% респондентов, а его оппонентку - 48%. В Аризоне он лидирует с отрывом в два процентных пункта - 49% против 47% голосов у Харрис.
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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По данным опроса, в штатах Мичиган и Висконсин оба кандидата набрали одинаковое количество голосов - 49%. Харрис опережает своего соперника только в одном штате из семи, Неваде, где за нее отдали бы свой голос 48% респондентов против 47% за экс-президента.
Опрос был проведен в период с 5 по 8 октября среди 1000 вероятных избирателей из Аризоны, Джорджии, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина, а в Мичигане и Неваде были опрошены 950 и 900 человек соответственно. Погрешность варьируется от 3 до 3,2 процентных пунктов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
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В миреПенсильванияСШАДжорджияКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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