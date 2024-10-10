https://ria.ru/20241010/tramp-1977319314.html
Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах
Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах - РИА Новости, 10.10.2024
Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократов Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:56
2024-10-10T05:56
2024-10-10T05:56
в мире
мичиган
висконсин
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab490e08a93df4337f6c80114ea014e8.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократов Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и Висконсине, следует из опроса, проведенного Quinnipiac University. По данным опроса, в Мичигане 50% выбрали Трампа, а 47% опрошенных его соперницу, остальных кандидатов - 2%. В Висконсине бывший президент опережает Харрис с 48% против 46%, остальные кандидаты набирают 2%. Опрос также проводился в Пенсильвании, но там лидирует Харрис с 49%, в то время как Трамп набирает 46%, а остальные кандидаты - 2%. В публикации подчеркивается, что в предыдущем опросе Харрис имела преимущество в Мичигане, а в Висконсине кандидаты шли наравне. Опрос проводился с 3 по 7 октября среди 1073 вероятных избирателей в Висконсине с погрешностью в три процента, 1412 вероятных избирателей в Пенсильвании с погрешностью 2,6 процента и 1007 человек в Мичигане с погрешностью 3,1 процента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
https://ria.ru/20241010/vybory-1977309130.html
https://ria.ru/20241010/tramp-1977312077.html
мичиган
висконсин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592702_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f912238a33759099a300ada0f332123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган, висконсин, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Мичиган, Висконсин, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах
Quinnipiac University: Трамп опережает Харрис в Мичигане и Висконсине
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократов Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и Висконсине, следует из опроса, проведенного Quinnipiac University.
По данным опроса, в Мичигане 50% выбрали Трампа, а 47% опрошенных его соперницу, остальных кандидатов - 2%. В Висконсине бывший президент опережает Харрис с 48% против 46%, остальные кандидаты набирают 2%.
Опрос также проводился в Пенсильвании
, но там лидирует Харрис с 49%, в то время как Трамп набирает 46%, а остальные кандидаты - 2%.
В публикации подчеркивается, что в предыдущем опросе Харрис имела преимущество в Мичигане, а в Висконсине кандидаты шли наравне.
Опрос проводился с 3 по 7 октября среди 1073 вероятных избирателей в Висконсине с погрешностью в три процента, 1412 вероятных избирателей в Пенсильвании с погрешностью 2,6 процента и 1007 человек в Мичигане с погрешностью 3,1 процента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина
, Джорджия
, Аризона
и Невада
.