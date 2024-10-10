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Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах - РИА Новости, 10.10.2024
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05:56 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/tramp-1977319314.html
Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах
Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах - РИА Новости, 10.10.2024
Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократов Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:56
2024-10-10T05:56
в мире
мичиган
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сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократов Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и Висконсине, следует из опроса, проведенного Quinnipiac University. По данным опроса, в Мичигане 50% выбрали Трампа, а 47% опрошенных его соперницу, остальных кандидатов - 2%. В Висконсине бывший президент опережает Харрис с 48% против 46%, остальные кандидаты набирают 2%. Опрос также проводился в Пенсильвании, но там лидирует Харрис с 49%, в то время как Трамп набирает 46%, а остальные кандидаты - 2%. В публикации подчеркивается, что в предыдущем опросе Харрис имела преимущество в Мичигане, а в Висконсине кандидаты шли наравне. Опрос проводился с 3 по 7 октября среди 1073 вероятных избирателей в Висконсине с погрешностью в три процента, 1412 вероятных избирателей в Пенсильвании с погрешностью 2,6 процента и 1007 человек в Мичигане с погрешностью 3,1 процента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
https://ria.ru/20241010/vybory-1977309130.html
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в мире, мичиган, висконсин, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Мичиган, Висконсин, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах

Quinnipiac University: Трамп опережает Харрис в Мичигане и Висконсине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократов Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и Висконсине, следует из опроса, проведенного Quinnipiac University.
По данным опроса, в Мичигане 50% выбрали Трампа, а 47% опрошенных его соперницу, остальных кандидатов - 2%. В Висконсине бывший президент опережает Харрис с 48% против 46%, остальные кандидаты набирают 2%.
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Опрос также проводился в Пенсильвании, но там лидирует Харрис с 49%, в то время как Трамп набирает 46%, а остальные кандидаты - 2%.
В публикации подчеркивается, что в предыдущем опросе Харрис имела преимущество в Мичигане, а в Висконсине кандидаты шли наравне.
Опрос проводился с 3 по 7 октября среди 1073 вероятных избирателей в Висконсине с погрешностью в три процента, 1412 вероятных избирателей в Пенсильвании с погрешностью 2,6 процента и 1007 человек в Мичигане с погрешностью 3,1 процента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
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В миреМичиганВисконсинСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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