https://ria.ru/20241010/tramp-1977319314.html

Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах

Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах - РИА Новости, 10.10.2024

Опрос показал преимущество Трампа в двух колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократов Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:56

2024-10-10T05:56

2024-10-10T05:56

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мичиган

висконсин

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает его соперницу от демократов Камалу Харрис в двух колеблющихся штатах Мичигане и Висконсине, следует из опроса, проведенного Quinnipiac University. По данным опроса, в Мичигане 50% выбрали Трампа, а 47% опрошенных его соперницу, остальных кандидатов - 2%. В Висконсине бывший президент опережает Харрис с 48% против 46%, остальные кандидаты набирают 2%. Опрос также проводился в Пенсильвании, но там лидирует Харрис с 49%, в то время как Трамп набирает 46%, а остальные кандидаты - 2%. В публикации подчеркивается, что в предыдущем опросе Харрис имела преимущество в Мичигане, а в Висконсине кандидаты шли наравне. Опрос проводился с 3 по 7 октября среди 1073 вероятных избирателей в Висконсине с погрешностью в три процента, 1412 вероятных избирателей в Пенсильвании с погрешностью 2,6 процента и 1007 человек в Мичигане с погрешностью 3,1 процента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.

https://ria.ru/20241010/vybory-1977309130.html

https://ria.ru/20241010/tramp-1977312077.html

мичиган

висконсин

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в мире, мичиган, висконсин, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024