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Трамп отказался от новых дебатов с Харрис - РИА Новости, 10.10.2024
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02:28 10.10.2024 (обновлено: 03:31 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/tramp-1977312077.html
Трамп отказался от новых дебатов с Харрис
Трамп отказался от новых дебатов с Харрис - РИА Новости, 10.10.2024
Трамп отказался от новых дебатов с Харрис
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в повторных дебатах с... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T02:28
2024-10-10T03:31
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, несмотря на рост его популярности в предвыборных опросах."Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По его словам, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена, что, по мнению экс-президента, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.Трамп имеет в виду интервью Харрис телеканалу ABC, в котором она выразила полную поддержку курсу текущей президентской администрации Джо Бадейна. По мнению республиканца, такие заявления говорят об отсутствия новых идей со стороны ее предвыборного штаба.Трамп также подчеркнул, что на данный момент лидирует в опросах, и его отрыв от соперницы увеличивается с каждым днём, особенно в ключевых колеблющихся штатах. Он привел в пример недавние дебаты, где его соратник Джей Ди Вэнс "без труда одержал победу" над своим оппонентом от демократов Тимом Уолцем."Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов", — добавил Трамп, отметив, что первое, что делает проигравший, — требует реванша. Однако, по словам экс-президента, у Харрис уже нет времени, чтобы отыграться.Первые дебаты Харрис и Трампа прошли 10 сентября на телеканале ABC. Республиканец ожидаемо объявил себя победителем, однако большинство опросов телезрителей указали на победу Харрис. При этом ряд СМИ и политических обозревателей обвиняли модераторов в предвзятости по отношению к Трампу и благосклонности к кандидату от демократов.
https://ria.ru/20241010/vybory-1977309130.html
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в мире, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, США
Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, несмотря на рост его популярности в предвыборных опросах.
"Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По его словам, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена, что, по мнению экс-президента, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Трамп имеет в виду интервью Харрис телеканалу ABC, в котором она выразила полную поддержку курсу текущей президентской администрации Джо Бадейна. По мнению республиканца, такие заявления говорят об отсутствия новых идей со стороны ее предвыборного штаба.
Трамп также подчеркнул, что на данный момент лидирует в опросах, и его отрыв от соперницы увеличивается с каждым днём, особенно в ключевых колеблющихся штатах. Он привел в пример недавние дебаты, где его соратник Джей Ди Вэнс "без труда одержал победу" над своим оппонентом от демократов Тимом Уолцем.
"Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов", — добавил Трамп, отметив, что первое, что делает проигравший, — требует реванша. Однако, по словам экс-президента, у Харрис уже нет времени, чтобы отыграться.
Первые дебаты Харрис и Трампа прошли 10 сентября на телеканале ABC. Республиканец ожидаемо объявил себя победителем, однако большинство опросов телезрителей указали на победу Харрис. При этом ряд СМИ и политических обозревателей обвиняли модераторов в предвзятости по отношению к Трампу и благосклонности к кандидату от демократов.
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