https://ria.ru/20241010/tramp-1977312077.html

Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

Трамп отказался от новых дебатов с Харрис - РИА Новости, 10.10.2024

Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в повторных дебатах с... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T02:28

2024-10-10T02:28

2024-10-10T03:31

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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, несмотря на рост его популярности в предвыборных опросах."Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По его словам, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена, что, по мнению экс-президента, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.Трамп имеет в виду интервью Харрис телеканалу ABC, в котором она выразила полную поддержку курсу текущей президентской администрации Джо Бадейна. По мнению республиканца, такие заявления говорят об отсутствия новых идей со стороны ее предвыборного штаба.Трамп также подчеркнул, что на данный момент лидирует в опросах, и его отрыв от соперницы увеличивается с каждым днём, особенно в ключевых колеблющихся штатах. Он привел в пример недавние дебаты, где его соратник Джей Ди Вэнс "без труда одержал победу" над своим оппонентом от демократов Тимом Уолцем."Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов", — добавил Трамп, отметив, что первое, что делает проигравший, — требует реванша. Однако, по словам экс-президента, у Харрис уже нет времени, чтобы отыграться.Первые дебаты Харрис и Трампа прошли 10 сентября на телеканале ABC. Республиканец ожидаемо объявил себя победителем, однако большинство опросов телезрителей указали на победу Харрис. При этом ряд СМИ и политических обозревателей обвиняли модераторов в предвзятости по отношению к Трампу и благосклонности к кандидату от демократов.

https://ria.ru/20241010/vybory-1977309130.html

https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html

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в мире, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша