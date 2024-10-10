https://ria.ru/20241010/tipologiya-1977367136.html

Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость

Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость - РИА Новости, 10.10.2024

Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость

Всегда было популярно делить людей на психотипы: кто истероид, а кто – шизоид. В какой момент навешивание ярлыков на окружающих может помешать в поиске второй половинки и построении отношений? Можно ли распознать психотип человека по анкете на сайте знакомств? И что такое акцентуация характера?

2024-10-10T12:00

2024-10-10T12:00

2024-10-10T12:31

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Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость Всегда было популярно делить людей на психотипы: кто истероид, а кто – шизоид. В какой момент навешивание ярлыков на окружающих может помешать в поиске второй половинки и построении отношений? Можно ли распознать психотип человека по анкете на сайте знакомств? И что такое акцентуация характера? audio/mpeg

Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость Всегда было популярно делить людей на психотипы: кто истероид, а кто – шизоид. В какой момент навешивание ярлыков на окружающих может помешать в поиске второй половинки и построении отношений? Можно ли распознать психотип человека по анкете на сайте знакомств? И что такое акцентуация характера? audio/mpeg

Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Анастасия Паниоти

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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