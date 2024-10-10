https://ria.ru/20241010/tipologiya-1977367136.html
Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость
Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость - РИА Новости, 10.10.2024
Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость
Всегда было популярно делить людей на психотипы: кто истероид, а кто – шизоид. В какой момент навешивание ярлыков на окружающих может помешать в поиске второй половинки и построении отношений? Можно ли распознать психотип человека по анкете на сайте знакомств? И что такое акцентуация характера?
2024-10-10T12:00
2024-10-10T12:00
2024-10-10T12:31
нас двое
любовь
отношения
подкаст
психолог
психология
влюбленность
опыт
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Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость
Всегда было популярно делить людей на психотипы: кто истероид, а кто – шизоид. В какой момент навешивание ярлыков на окружающих может помешать в поиске второй половинки и построении отношений? Можно ли распознать психотип человека по анкете на сайте знакомств? И что такое акцентуация характера?
audio/mpeg
Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость
Всегда было популярно делить людей на психотипы: кто истероид, а кто – шизоид. В какой момент навешивание ярлыков на окружающих может помешать в поиске второй половинки и построении отношений? Можно ли распознать психотип человека по анкете на сайте знакомств? И что такое акцентуация характера?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь, отношения, подкаст, психолог, психология, влюбленность, опыт, вконтакте, аудио
Нас двое, Любовь, отношения, Подкаст, психолог, Психология, влюбленность, опыт, ВКонтакте
Типологизация личностей: что это такое и как влияет на совместимость
Всегда было популярно делить людей на психотипы: кто истероид, а кто – шизоид. В какой момент навешивание ярлыков на окружающих может помешать в поиске второй половинки и построении отношений? Можно ли распознать психотип человека по анкете на сайте знакомств? И что такое акцентуация характера?