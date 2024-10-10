https://ria.ru/20241010/t-bank-1977364457.html

Первая в России будка фрод-рулетки появится в Нижнем Новгороде

Первая в России будка фрод-рулетки появится в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 10.10.2024

Первая в России будка фрод-рулетки появится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в одном из городских пространств установят первую в России стационарную будку фрод-рулетки, заявил руководитель Центра экосистемой защиты... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:19

2024-10-10T12:19

2024-10-10T12:19

россия

нижегородская область

нижний новгород

т-банк (ао «тинькофф банк»)

мошенничество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Нижнем Новгороде в одном из городских пространств установят первую в России стационарную будку фрод-рулетки, заявил руководитель Центра экосистемой защиты Т-Банка Олег Замиралов. Об этом он сообщил в ходе сессии "Нижний Новгород + Т-Банк: что даст России и региону объединение двух ИТ-лидеров", приуроченной к подписанию соглашения о сотрудничестве между регионом и банком и выходу в регион мобильного оператора Т-Мобайл. По данным пресс-службы компании, нижегородцы смогут с помощью фрод-рулетки отточить навыки самообороны от телефонных мошенников и спасти других людей от обмана. Рулетка перехватывает звонки реальных мошенников и анонимно перенаправляет их с потенциальных жертв на участников рулетки, позволяя превратить охотников в добычу. Партнеры также договорились о совместных проектах по повышению финансовой грамотности жителей региона и о запуске в Нижегородской области первого в России пилотного проекта, в рамках которого инновационная технология будет не разрывать телефонный разговор с мошенником, а вклиниваться в него и предупреждать абонента, что тот говорит с аферистом. Предупреждение будет слышать только абонент, а не мошенник. Как пояснил гендиректор Т-Мобайла Виталий Бриедис, после неожиданного обрыва звонка мошенники могут перезвонить жертве или переключиться на мессенджеры. А после получения предупреждения абонент сам закончит разговор — и мошенник не будет ему перезванивать. По итогам пилота проект планируется масштабировать на всю Россию. По словам Замиралова, которые приводит пресс-служба, Нижний Новгород является столицей фрод-мониторинга России. Он отметил, что в Нижнем Новгороде находится третий во величине Центр разработки Т-Банка, в котором базируются 50 ключевых сотрудников фрод-монитринга, работающих на защиту россиян по всей стране. Кроме того, в регионе есть так называемая группа быстрого реагирования ― пилотный проект, в рамках которого специальные "летучие отряды" в срочном порядке выезжают к людям, находящимся под сильным психологическим воздействием мошенников, и переубеждают их совершать фатальные для них операции. Сессия "Нижний Новгород + Т-Банк: что даст России и региону объединение двух ИТ-лидеров" состоялась в Нижегородском кремле в среду. Трехстороннее соглашение было подписано председателем совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексеем Малиновским, генеральным директором Т-Мобайла Виталием Бриедисом и заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым. Среди других совместных инициатив стороны перечислили проекты в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества.

https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html

https://ria.ru/20240917/razrabotchiki-1973215784.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нижегородская область, нижний новгород, т-банк (ао «тинькофф банк»), мошенничество