https://ria.ru/20241010/t-bank-1977364457.html
Первая в России будка фрод-рулетки появится в Нижнем Новгороде
Первая в России будка фрод-рулетки появится в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 10.10.2024
Первая в России будка фрод-рулетки появится в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в одном из городских пространств установят первую в России стационарную будку фрод-рулетки, заявил руководитель Центра экосистемой защиты... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:19
2024-10-10T12:19
2024-10-10T12:19
россия
нижегородская область
нижний новгород
т-банк (ао «тинькофф банк»)
мошенничество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Нижнем Новгороде в одном из городских пространств установят первую в России стационарную будку фрод-рулетки, заявил руководитель Центра экосистемой защиты Т-Банка Олег Замиралов. Об этом он сообщил в ходе сессии "Нижний Новгород + Т-Банк: что даст России и региону объединение двух ИТ-лидеров", приуроченной к подписанию соглашения о сотрудничестве между регионом и банком и выходу в регион мобильного оператора Т-Мобайл. По данным пресс-службы компании, нижегородцы смогут с помощью фрод-рулетки отточить навыки самообороны от телефонных мошенников и спасти других людей от обмана. Рулетка перехватывает звонки реальных мошенников и анонимно перенаправляет их с потенциальных жертв на участников рулетки, позволяя превратить охотников в добычу. Партнеры также договорились о совместных проектах по повышению финансовой грамотности жителей региона и о запуске в Нижегородской области первого в России пилотного проекта, в рамках которого инновационная технология будет не разрывать телефонный разговор с мошенником, а вклиниваться в него и предупреждать абонента, что тот говорит с аферистом. Предупреждение будет слышать только абонент, а не мошенник. Как пояснил гендиректор Т-Мобайла Виталий Бриедис, после неожиданного обрыва звонка мошенники могут перезвонить жертве или переключиться на мессенджеры. А после получения предупреждения абонент сам закончит разговор — и мошенник не будет ему перезванивать. По итогам пилота проект планируется масштабировать на всю Россию. По словам Замиралова, которые приводит пресс-служба, Нижний Новгород является столицей фрод-мониторинга России. Он отметил, что в Нижнем Новгороде находится третий во величине Центр разработки Т-Банка, в котором базируются 50 ключевых сотрудников фрод-монитринга, работающих на защиту россиян по всей стране. Кроме того, в регионе есть так называемая группа быстрого реагирования ― пилотный проект, в рамках которого специальные "летучие отряды" в срочном порядке выезжают к людям, находящимся под сильным психологическим воздействием мошенников, и переубеждают их совершать фатальные для них операции. Сессия "Нижний Новгород + Т-Банк: что даст России и региону объединение двух ИТ-лидеров" состоялась в Нижегородском кремле в среду. Трехстороннее соглашение было подписано председателем совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексеем Малиновским, генеральным директором Т-Мобайла Виталием Бриедисом и заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым. Среди других совместных инициатив стороны перечислили проекты в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества.
https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html
https://ria.ru/20240917/razrabotchiki-1973215784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, нижний новгород, т-банк (ао «тинькофф банк»), мошенничество
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Мошенничество
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Нижнем Новгороде в одном из городских пространств установят первую в России стационарную будку фрод-рулетки, заявил руководитель Центра экосистемой защиты Т-Банка Олег Замиралов.
Об этом он сообщил в ходе сессии "Нижний Новгород + Т-Банк: что даст России и региону объединение двух ИТ-лидеров", приуроченной к подписанию соглашения о сотрудничестве между регионом и банком и выходу в регион мобильного оператора Т-Мобайл.
По данным пресс-службы компании, нижегородцы смогут с помощью фрод-рулетки отточить навыки самообороны от телефонных мошенников и спасти других людей от обмана. Рулетка перехватывает звонки реальных мошенников и анонимно перенаправляет их с потенциальных жертв на участников рулетки, позволяя превратить охотников в добычу.
Партнеры также договорились о совместных проектах по повышению финансовой грамотности жителей региона и о запуске в Нижегородской области
первого в России пилотного проекта, в рамках которого инновационная технология будет не разрывать телефонный разговор с мошенником, а вклиниваться в него и предупреждать абонента, что тот говорит с аферистом. Предупреждение будет слышать только абонент, а не мошенник.
Как пояснил гендиректор Т-Мобайла Виталий Бриедис, после неожиданного обрыва звонка мошенники могут перезвонить жертве или переключиться на мессенджеры. А после получения предупреждения абонент сам закончит разговор — и мошенник не будет ему перезванивать. По итогам пилота проект планируется масштабировать на всю Россию.
По словам Замиралова, которые приводит пресс-служба, Нижний Новгород является столицей фрод-мониторинга России. Он отметил, что в Нижнем Новгороде находится третий во величине Центр разработки Т-Банка, в котором базируются 50 ключевых сотрудников фрод-монитринга, работающих на защиту россиян по всей стране. Кроме того, в регионе есть так называемая группа быстрого реагирования ― пилотный проект, в рамках которого специальные "летучие отряды" в срочном порядке выезжают к людям, находящимся под сильным психологическим воздействием мошенников, и переубеждают их совершать фатальные для них операции.
Сессия "Нижний Новгород + Т-Банк: что даст России и региону объединение двух ИТ-лидеров" состоялась в Нижегородском кремле в среду. Трехстороннее соглашение было подписано председателем совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг" Алексеем Малиновским, генеральным директором Т-Мобайла Виталием Бриедисом и заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым. Среди других совместных инициатив стороны перечислили проекты в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества.