https://ria.ru/20241010/t-72bzm--1977318389.html

Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО

Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2024

Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО

Танк Т-72Б3М Южной группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне СВО получил 19 попаданий, однако экипажу удалось нанести... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:28

2024-10-10T05:28

2024-10-10T11:03

специальная военная операция на украине

безопасность

т-72б3м

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Танк Т-72Б3М Южной группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне СВО получил 19 попаданий, однако экипажу удалось нанести поражение противнику и выйти из боя невредимым, рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным Зубр. "Танк Т-72БЗМ раньше участвовал в биатлоне и выигрывал его, потом он достался мне. Соответственно, эта машина проверена в боях, в последнем бою она выдержала 19 прямых попаданий противника, осталась в строю, выполнила задачу, нанесла огневое поражение противнику", — сказал собеседник агентства. По словам танкиста, противник, используя различное вооружение, пытался уничтожить машину. В том числе танк вынес удары из ПТУР. В результате были повреждены три гусеничных катка, место посадки механика-водителя, снаряд прожег башню и вышел через борт, разбил триплекс (средство наблюдения) — его бойцы восстанавливали на ходу. "Дальше дрон-камикадзе прожег башню насквозь — они целились в командира, но сработал баллон ППО (средство пожаротушения. — Прим. ред.). Пожар был потушен, боекомплект, соответственно, не взорвался. Этот баллон спас нас и машину", — добавил военнослужащий. По словам собеседника агентства, очень много попаданий пришлось по "мангалу" — дополнительному средству защиты машины от дронов. "Несмотря на многочисленные попадания, несмотря на то, что всеми силами противник хотел машину остановить, эта машина осталась на ходу. Она выполнила задачу — она вернулась из боя, она спасла ребят, она спасла меня", — сказал Зубр.

https://ria.ru/20241006/tekhnika-1976576280.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html

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Танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО Танк Т-72Б3М "Южной" группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне спецоперации получил 19 попаданий, но экипаж смог поразить противника и выйти из боя невредимым, рассказал РИА Новости механик-водитель этого танка с позывным "Зубр" 2024-10-10T05:28 true PT2M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, т-72б3м, вооруженные силы рф