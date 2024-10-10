https://ria.ru/20241010/t-72bzm--1977318389.html
Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО
Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО - РИА Новости, 10.10.2024
Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО
Танк Т-72Б3М Южной группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне СВО получил 19 попаданий, однако экипажу удалось нанести... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:28
2024-10-10T05:28
2024-10-10T11:03
специальная военная операция на украине
безопасность
т-72б3м
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977325131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_628828ba13fd53d97f877feeb87a8c29.jpg
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Танк Т-72Б3М Южной группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне СВО получил 19 попаданий, однако экипажу удалось нанести поражение противнику и выйти из боя невредимым, рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным Зубр. "Танк Т-72БЗМ раньше участвовал в биатлоне и выигрывал его, потом он достался мне. Соответственно, эта машина проверена в боях, в последнем бою она выдержала 19 прямых попаданий противника, осталась в строю, выполнила задачу, нанесла огневое поражение противнику", — сказал собеседник агентства. По словам танкиста, противник, используя различное вооружение, пытался уничтожить машину. В том числе танк вынес удары из ПТУР. В результате были повреждены три гусеничных катка, место посадки механика-водителя, снаряд прожег башню и вышел через борт, разбил триплекс (средство наблюдения) — его бойцы восстанавливали на ходу. "Дальше дрон-камикадзе прожег башню насквозь — они целились в командира, но сработал баллон ППО (средство пожаротушения. — Прим. ред.). Пожар был потушен, боекомплект, соответственно, не взорвался. Этот баллон спас нас и машину", — добавил военнослужащий. По словам собеседника агентства, очень много попаданий пришлось по "мангалу" — дополнительному средству защиты машины от дронов. "Несмотря на многочисленные попадания, несмотря на то, что всеми силами противник хотел машину остановить, эта машина осталась на ходу. Она выполнила задачу — она вернулась из боя, она спасла ребят, она спасла меня", — сказал Зубр.
https://ria.ru/20241006/tekhnika-1976576280.html
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977325131_365:0:1805:1080_1920x0_80_0_0_29fdcc0db8283630858025a2b79447ec.jpg
Танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
Танк Т-72Б3М "Южной" группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне спецоперации получил 19 попаданий, но экипаж смог поразить противника и выйти из боя невредимым, рассказал РИА Новости механик-водитель этого танка с позывным "Зубр"
2024-10-10T05:28
true
PT2M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, т-72б3м, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Т-72Б3М, Вооруженные силы РФ
Танк-победитель танкового биатлона выдержал 19 попаданий в зоне СВО
Танк Т-72БЗМ, одержавший победу в танковом биатлоне, вышел из боя невредимым
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Танк Т-72Б3М Южной группировки войск, ранее одержавший победу в танковом биатлоне, в бою в зоне СВО получил 19 попаданий, однако экипажу удалось нанести поражение противнику и выйти из боя невредимым, рассказал РИА Новости механик-водитель танка с позывным Зубр.
"Танк Т-72БЗМ раньше участвовал в биатлоне и выигрывал его, потом он достался мне. Соответственно, эта машина проверена в боях, в последнем бою она выдержала 19 прямых попаданий противника, осталась в строю, выполнила задачу, нанесла огневое поражение противнику", — сказал собеседник агентства.
По словам танкиста, противник, используя различное вооружение, пытался уничтожить машину. В том числе танк вынес удары из ПТУР. В результате были повреждены три гусеничных катка, место посадки механика-водителя, снаряд прожег башню и вышел через борт, разбил триплекс (средство наблюдения) — его бойцы восстанавливали на ходу.
"Дальше дрон-камикадзе прожег башню насквозь — они целились в командира, но сработал баллон ППО (средство пожаротушения. — Прим. ред.). Пожар был потушен, боекомплект, соответственно, не взорвался. Этот баллон спас нас и машину", — добавил военнослужащий.
По словам собеседника агентства, очень много попаданий пришлось по "мангалу" — дополнительному средству защиты машины от дронов.
"Несмотря на многочисленные попадания, несмотря на то, что всеми силами противник хотел машину остановить, эта машина осталась на ходу. Она выполнила задачу — она вернулась из боя, она спасла ребят, она спасла меня", — сказал Зубр.