https://ria.ru/20241010/svo-1977458100.html
Москалькова встретится с украинским омбудсменом
Москалькова встретится с украинским омбудсменом - РИА Новости, 10.10.2024
Москалькова встретится с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время у нее намечена встреча с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:04
2024-10-10T18:04
2024-10-10T18:10
татьяна москалькова
россия
дмитрий лубинец
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курская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время у нее намечена встреча с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече планируется обсудить в том числе условия содержания пленных."В ближайшее время мы наметили встречу с украинским омбудсменом (Лубинцом - ред.) с тем, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места", - рассказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".Федеральный омбудсмен рассказала, что недавно она посетила украинских пленных в России, а Лубинец посетил российских военнопленных, которые находятся на Украине.
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татьяна москалькова, россия, дмитрий лубинец, украина, курская область, верховная рада украины
Татьяна Москалькова, Россия, Дмитрий Лубинец, Украина, Курская область, Верховная Рада Украины
Москалькова встретится с украинским омбудсменом
Москалькова обсудит содержание пленных с украинским омбудсменом Лубинцом