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Москалькова встретится с украинским омбудсменом - РИА Новости, 10.10.2024
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18:04 10.10.2024 (обновлено: 18:10 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/svo-1977458100.html
Москалькова встретится с украинским омбудсменом
Москалькова встретится с украинским омбудсменом - РИА Новости, 10.10.2024
Москалькова встретится с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время у нее намечена встреча с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:04
2024-10-10T18:10
татьяна москалькова
россия
дмитрий лубинец
украина
курская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время у нее намечена встреча с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече планируется обсудить в том числе условия содержания пленных."В ближайшее время мы наметили встречу с украинским омбудсменом (Лубинцом - ред.) с тем, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места", - рассказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".Федеральный омбудсмен рассказала, что недавно она посетила украинских пленных в России, а Лубинец посетил российских военнопленных, которые находятся на Украине.
https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html
россия
украина
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татьяна москалькова, россия, дмитрий лубинец, украина, курская область, верховная рада украины
Татьяна Москалькова, Россия, Дмитрий Лубинец, Украина, Курская область, Верховная Рада Украины
Москалькова встретится с украинским омбудсменом

Москалькова обсудит содержание пленных с украинским омбудсменом Лубинцом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время у нее намечена встреча с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече планируется обсудить в том числе условия содержания пленных.
"В ближайшее время мы наметили встречу с украинским омбудсменом (Лубинцом - ред.) с тем, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места", - рассказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
Федеральный омбудсмен рассказала, что недавно она посетила украинских пленных в России, а Лубинец посетил российских военнопленных, которые находятся на Украине.
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Татьяна МоскальковаРоссияДмитрий ЛубинецУкраинаКурская областьВерховная Рада Украины
 
 
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