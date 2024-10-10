https://ria.ru/20241010/svo-1977458100.html

Москалькова встретится с украинским омбудсменом

Москалькова встретится с украинским омбудсменом - РИА Новости, 10.10.2024

Москалькова встретится с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время у нее намечена встреча с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:04

2024-10-10T18:04

2024-10-10T18:10

татьяна москалькова

россия

дмитрий лубинец

украина

курская область

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974261185_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_e63522cd4c7f053f4428370c4384ba12.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время у нее намечена встреча с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече планируется обсудить в том числе условия содержания пленных."В ближайшее время мы наметили встречу с украинским омбудсменом (Лубинцом - ред.) с тем, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных и с условиями содержания пленных, и с недопустимостью пыток, и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места", - рассказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".Федеральный омбудсмен рассказала, что недавно она посетила украинских пленных в России, а Лубинец посетил российских военнопленных, которые находятся на Украине.

https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна москалькова, россия, дмитрий лубинец, украина, курская область, верховная рада украины