https://ria.ru/20241010/svo-1977440290.html

В Новой Каховке от обстрела ВСУ погибла одна женщина

В Новой Каховке от обстрела ВСУ погибла одна женщина - РИА Новости, 10.10.2024

В Новой Каховке от обстрела ВСУ погибла одна женщина

Жительница Новой Каховки Херсонской области погибла в результате артиллерийского удара, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:56

2024-10-10T16:56

2024-10-10T17:08

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Жительница Новой Каховки Херсонской области погибла в результате артиллерийского удара, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Сегодня в результате варварского обстрела со стороны ВСУ по жилому сектору Новой Каховки погибла женщина 1970 года рождения. Снаряд разорвался рядом с её домом, из которого она только что вышла. У погибшей осталась 89-летняя мать, которая находилась на её попечении" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Бесчеловечный акт террора вновь показал, что киевский режим целенаправленно ведёт огонь по мирным жителям, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей, добавил он.

https://ria.ru/20241010/ataka-1977395212.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины