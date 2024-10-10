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В Новой Каховке от обстрела ВСУ погибла одна женщина
В Новой Каховке от обстрела ВСУ погибла одна женщина - РИА Новости, 10.10.2024
В Новой Каховке от обстрела ВСУ погибла одна женщина
Жительница Новой Каховки Херсонской области погибла в результате артиллерийского удара, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:56
2024-10-10T16:56
2024-10-10T17:08
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новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Жительница Новой Каховки Херсонской области погибла в результате артиллерийского удара, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Сегодня в результате варварского обстрела со стороны ВСУ по жилому сектору Новой Каховки погибла женщина 1970 года рождения. Снаряд разорвался рядом с её домом, из которого она только что вышла. У погибшей осталась 89-летняя мать, которая находилась на её попечении" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Бесчеловечный акт террора вновь показал, что киевский режим целенаправленно ведёт огонь по мирным жителям, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей, добавил он.
https://ria.ru/20241010/ataka-1977395212.html
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Новой Каховке от обстрела ВСУ погибла одна женщина
Сальдо: в Новой Каховке от обстрела ВСУ погибла одна женщина