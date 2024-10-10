https://ria.ru/20241010/svo-1977422737.html

Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве

Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве - РИА Новости, 10.10.2024

Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве

Российские войска поразили цех по производству беспилотников в Николаеве и контейнеровоз в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:14

2024-10-10T16:14

2024-10-10T16:44

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

вооруженные силы рф

сергей лебедев

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские войска поразили цех по производству беспилотников в Николаеве и контейнеровоз в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Около 11:45 в Николаеве, в стороне завода ЧСЗ, раздался громкий взрыв. Слышно было на другом конце города — в Балабановке. С Широкой Балки люди тоже писали, что дом вздрогнул. Прилет был по цеху, где производились БПЛА самолетного типа, а также собирались водные беспилотники", — сказал собеседник агентства.По его словам, в работе и испытаниях на этом предприятии участвовали иностранные специалисты, которых тоже накрыло ударом. Лебедев добавил, что в сторону каботажного спуска к ЧСЗ направилось много военных машин и СБУ, улицу Индустриальную перекрыли блокпостами.Как сообщил координатор подполья, второй удар нанесли спустя 20 минут. К месту прилета выехало множество карет скорой помощи.Лебедев также предоставил фотографии, на которых виден большой столб темного дыма.Помимо этого, координатор подполья сообщил, что удар также нанесли по контейнеровозу в порту Одессы. В результате поднялось пламя высотой более 30 метров."Что там хранилось в овраге — понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров, <...> явно не от обломков "Герани". Да и радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном", — предположил Лебедев.В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.

https://ria.ru/20241010/vsu-1977368994.html

https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html

https://ria.ru/20241010/vsu-1977391083.html

николаев (украина)

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Координатор пророссийского подполья Лебедев про удары по производству беспилотников в Николаеве Нанесена серия ударов по производству беспилотников в Николаеве, на котором работали иностранцы, заявил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Лебедев 2024-10-10T16:14 true PT1M22S

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николаев (украина), вооруженные силы рф, сергей лебедев, служба безопасности украины