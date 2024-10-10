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Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве - РИА Новости, 10.10.2024
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16:14 10.10.2024 (обновлено: 16:44 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/svo-1977422737.html
Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве
Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве - РИА Новости, 10.10.2024
Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве
Российские войска поразили цех по производству беспилотников в Николаеве и контейнеровоз в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:14
2024-10-10T16:44
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы рф
сергей лебедев
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские войска поразили цех по производству беспилотников в Николаеве и контейнеровоз в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Около 11:45 в Николаеве, в стороне завода ЧСЗ, раздался громкий взрыв. Слышно было на другом конце города — в Балабановке. С Широкой Балки люди тоже писали, что дом вздрогнул. Прилет был по цеху, где производились БПЛА самолетного типа, а также собирались водные беспилотники&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, в работе и испытаниях на этом предприятии участвовали иностранные специалисты, которых тоже накрыло ударом. Лебедев добавил, что в сторону каботажного спуска к ЧСЗ направилось много военных машин и СБУ, улицу Индустриальную перекрыли блокпостами.Как сообщил координатор подполья, второй удар нанесли спустя 20 минут. К месту прилета выехало множество карет скорой помощи.Лебедев также предоставил фотографии, на которых виден большой столб темного дыма.Помимо этого, координатор подполья сообщил, что удар также нанесли по контейнеровозу в порту Одессы. В результате поднялось пламя высотой более 30 метров.&quot;Что там хранилось в овраге — понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров, &lt;...&gt; явно не от обломков &quot;Герани&quot;. Да и радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном&quot;, — предположил Лебедев.В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
https://ria.ru/20241010/vsu-1977368994.html
https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html
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николаев (украина)
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Координатор пророссийского подполья Лебедев про удары по производству беспилотников в Николаеве
Нанесена серия ударов по производству беспилотников в Николаеве, на котором работали иностранцы, заявил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Лебедев
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николаев (украина), вооруженные силы рф, сергей лебедев, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины
Подполье сообщило об ударах по производству беспилотников в Николаеве

Подполье: Россия ударила по производству беспилотников, где работали иностранцы

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ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские войска поразили цех по производству беспилотников в Николаеве и контейнеровоз в порту Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Около 11:45 в Николаеве, в стороне завода ЧСЗ, раздался громкий взрыв. Слышно было на другом конце города — в Балабановке. С Широкой Балки люди тоже писали, что дом вздрогнул. Прилет был по цеху, где производились БПЛА самолетного типа, а также собирались водные беспилотники", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в работе и испытаниях на этом предприятии участвовали иностранные специалисты, которых тоже накрыло ударом. Лебедев добавил, что в сторону каботажного спуска к ЧСЗ направилось много военных машин и СБУ, улицу Индустриальную перекрыли блокпостами.
Как сообщил координатор подполья, второй удар нанесли спустя 20 минут. К месту прилета выехало множество карет скорой помощи.
Лебедев также предоставил фотографии, на которых виден большой столб темного дыма.
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Помимо этого, координатор подполья сообщил, что удар также нанесли по контейнеровозу в порту Одессы. В результате поднялось пламя высотой более 30 метров.
«

"Что там хранилось в овраге — понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30-35 метров, <...> явно не от обломков "Герани". Да и радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном", — предположил Лебедев.

В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Вооруженные силы РФСергей ЛебедевСлужба безопасности Украины
 
 
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