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В зоне СВО провели испытания новых дронов-камикадзе - РИА Новости, 10.10.2024
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13:19 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/svo-1977378553.html
В зоне СВО провели испытания новых дронов-камикадзе
В зоне СВО провели испытания новых дронов-камикадзе - РИА Новости, 10.10.2024
В зоне СВО провели испытания новых дронов-камикадзе
Новые дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа разработаны для бойцов в зоне СВО, изобретатели из Новосибирска и представители "Кулибин-клуба" Народного... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:19
2024-10-10T13:19
специальная военная операция на украине
технологии
новосибирск
новосибирская область
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новые дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа разработаны для бойцов в зоне СВО, изобретатели из Новосибирска и представители "Кулибин-клуба" Народного фронта уже провели их испытания, в месяц будут поставлять на передовую около 500 дронов, сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ). "Отзывы с фронта положительные, дроны имеют хорошую устойчивость в рамках полета. Мы отправили на передовую около 500 изделий, с сентября планируем поставлять по 500 дронов в месяц. "Кулибин-клуб" Народного фронта помогает нам взаимодействовать с другими изобретателями, мы нашли очень много партнеров по связи, по навигации, чтобы обмениваться наработками и техническими решениями", - приводится слова представителя компании-разработчика дронов Николая Жирнова в пресс-службе ОНФ . Изобретатели и представители "Кулибин-клуба" ОНФ испытали БПЛА самолетного типа с размахом крыльев 220 сантиметров, используемый, например, как дрон-разведчик или как ложная цель для ПВО противника. Кроме того, был испытан дрон-камикадзе "Трибунал", который уже помогает военнослужащим на фронте. Сибирских изобретателей приехал поддержать заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко. "Хочу выразить огромную благодарность "Кулибин-клубу" Народного фронта за такой уникальный формат, за такую замечательную площадку. Надеемся, что у нас полеты пройдут удачно, мы себя хорошо зарекомендуем. Тот формат, который предложил "Кулибин-клуб", когда без долгой бюрократической волокиты можно максимально быстро, максимально оперативно передавать необходимые разработки на передовую, - это самое главное и самое важное, что ждут наши ребята. Ну, а мы - крепкий тыл, их всегда поддержим", - приводится слова Прохоренко. В Народном фронте напомнили, что "Кулибин-клуб" занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе, отметили в пресс-службе организации, удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20241010/vizir-1977313229.html
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технологии, новосибирск, новосибирская область, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Новосибирск, Новосибирская область, Общероссийский народный фронт
В зоне СВО провели испытания новых дронов-камикадзе

ОНФ: бойцы в зоне СВО получат новые беспилотники самолетного типа

© Народный фронт/TelegramСкриншот из видео испытания дронов, которые передадут в зону СВО
Скриншот из видео испытания дронов, которые передадут в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Народный фронт/Telegram
Скриншот из видео испытания дронов, которые передадут в зону СВО
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Новые дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа разработаны для бойцов в зоне СВО, изобретатели из Новосибирска и представители "Кулибин-клуба" Народного фронта уже провели их испытания, в месяц будут поставлять на передовую около 500 дронов, сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного фронта (ОНФ).
"Отзывы с фронта положительные, дроны имеют хорошую устойчивость в рамках полета. Мы отправили на передовую около 500 изделий, с сентября планируем поставлять по 500 дронов в месяц. "Кулибин-клуб" Народного фронта помогает нам взаимодействовать с другими изобретателями, мы нашли очень много партнеров по связи, по навигации, чтобы обмениваться наработками и техническими решениями", - приводится слова представителя компании-разработчика дронов Николая Жирнова в пресс-службе ОНФ .
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Изобретатели и представители "Кулибин-клуба" ОНФ испытали БПЛА самолетного типа с размахом крыльев 220 сантиметров, используемый, например, как дрон-разведчик или как ложная цель для ПВО противника. Кроме того, был испытан дрон-камикадзе "Трибунал", который уже помогает военнослужащим на фронте.
Сибирских изобретателей приехал поддержать заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко.
"Хочу выразить огромную благодарность "Кулибин-клубу" Народного фронта за такой уникальный формат, за такую замечательную площадку. Надеемся, что у нас полеты пройдут удачно, мы себя хорошо зарекомендуем. Тот формат, который предложил "Кулибин-клуб", когда без долгой бюрократической волокиты можно максимально быстро, максимально оперативно передавать необходимые разработки на передовую, - это самое главное и самое важное, что ждут наши ребята. Ну, а мы - крепкий тыл, их всегда поддержим", - приводится слова Прохоренко.
В Народном фронте напомнили, что "Кулибин-клуб" занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе, отметили в пресс-службе организации, удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы.
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