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ВСУ дважды обстреляли Шебекино
ВСУ дважды обстреляли Шебекино - РИА Новости, 10.10.2024
ВСУ дважды обстреляли Шебекино
Украинские войска дважды за утро четверга обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:50
2024-10-10T12:50
2024-10-10T12:50
специальная военная операция на украине
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белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды за утро четверга обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дважды под обстрел попал город Шебекино. По предварительным данным, в результате прилета снарядов повреждены два МКД, шесть частных домов и пять легковых автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, также за утро над Белгородским районом система ПВО отразила атаки четырех украинских беспилотников. "В результате падения обломков в селе Репное поврежден один легковой автомобиль, в селе Таврово у одного автомобиля посечен кузов, также поврежден забор частного домовладения", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20241010/ataka-1977349796.html
шебекино
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шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ дважды обстреляли Шебекино
Гладков: ВСУ дважды за утро обстреляли Шебекино, пострадавших нет