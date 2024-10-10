https://ria.ru/20241010/svo-1977372075.html

ВСУ дважды обстреляли Шебекино

ВСУ дважды обстреляли Шебекино - РИА Новости, 10.10.2024

ВСУ дважды обстреляли Шебекино

Украинские войска дважды за утро четверга обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:50

2024-10-10T12:50

2024-10-10T12:50

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды за утро четверга обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дважды под обстрел попал город Шебекино. По предварительным данным, в результате прилета снарядов повреждены два МКД, шесть частных домов и пять легковых автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, также за утро над Белгородским районом система ПВО отразила атаки четырех украинских беспилотников. "В результате падения обломков в селе Репное поврежден один легковой автомобиль, в селе Таврово у одного автомобиля посечен кузов, также поврежден забор частного домовладения", - уточнил глава области.

https://ria.ru/20241010/ataka-1977349796.html

шебекино

белгородская область

белгородский район

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шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков