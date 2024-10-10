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ВСУ дважды обстреляли Шебекино - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:50 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/svo-1977372075.html
ВСУ дважды обстреляли Шебекино
ВСУ дважды обстреляли Шебекино - РИА Новости, 10.10.2024
ВСУ дважды обстреляли Шебекино
Украинские войска дважды за утро четверга обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:50
2024-10-10T12:50
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды за утро четверга обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дважды под обстрел попал город Шебекино. По предварительным данным, в результате прилета снарядов повреждены два МКД, шесть частных домов и пять легковых автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, также за утро над Белгородским районом система ПВО отразила атаки четырех украинских беспилотников. "В результате падения обломков в селе Репное поврежден один легковой автомобиль, в селе Таврово у одного автомобиля посечен кузов, также поврежден забор частного домовладения", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20241010/ataka-1977349796.html
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белгородская область
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шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ дважды обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ дважды за утро обстреляли Шебекино, пострадавших нет

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды за утро четверга обстреляли город Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Дважды под обстрел попал город Шебекино. По предварительным данным, в результате прилета снарядов повреждены два МКД, шесть частных домов и пять легковых автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.
По словам губернатора, также за утро над Белгородским районом система ПВО отразила атаки четырех украинских беспилотников. "В результате падения обломков в селе Репное поврежден один легковой автомобиль, в селе Таврово у одного автомобиля посечен кузов, также поврежден забор частного домовладения", - уточнил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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