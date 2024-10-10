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ВСУ потеряли до 765 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 765 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 10.10.2024

ВСУ потеряли до 765 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли за сутки до 765 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:27

2024-10-10T12:27

2024-10-10T12:27

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли за сутки до 765 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой народной республики, отразили четыре контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США.

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в мире, сша, россия, северск, вооруженные силы украины