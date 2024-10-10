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ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 10.10.2024
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:21
2024-10-10T12:21
2024-10-10T12:21
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"
МО: ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в Харьковской области