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ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/svo-1977364900.html
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 10.10.2024
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:21
2024-10-10T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
волчанск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241010/vsu-1977354472.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"

МО: ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВолчанскВооруженные силы Украины
 
 
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