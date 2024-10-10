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ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 10.10.2024

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:21

2024-10-10T12:21

2024-10-10T12:21

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241010/vsu-1977354472.html

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в мире, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы украины