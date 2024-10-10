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Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 10.10.2024
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 490 военнослужащих и бронетранспортер М113,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:20
2024-10-10T12:20
2024-10-10T12:26
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 490 военнослужащих и бронетранспортер М113, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Александро-Калиново, Валентиновка, Сухая Балка, Калиново и Селидово Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 490 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушка "Гиацинт" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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россия, сша, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире
Бойцы "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 490 военных в зоне ответственности "Центра"