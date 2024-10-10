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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 95 военных, 155 мм гаубица М-777... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:19

2024-10-10T12:19

2024-10-10T12:25

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 95 военных, 155 мм гаубица М-777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30, полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М-777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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херсонская область , сша, в мире, россия, вооруженные силы украины