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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 95 военных, 155 мм гаубица М-777... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:19
2024-10-10T12:19
2024-10-10T12:25
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 95 военных, 155 мм гаубица М-777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30, полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М-777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , США, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области
ВСУ потеряли до 95 военных и склад боеприпасов в зоне ответственности "Днепра"