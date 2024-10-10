Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 10.10.2024 (обновлено: 12:25 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/svo-1977364664.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 10.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 95 военных, 155 мм гаубица М-777... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:19
2024-10-10T12:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
сша
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340888_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_c2c667655064bc2090c724ba9d53728e.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 95 военных, 155 мм гаубица М-777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30, полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М-777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241010/svo-1977364900.html
херсонская область
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8cd27fd67f4fd573b8c48c8ab6690935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , сша, в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , США, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской области

ВСУ потеряли до 95 военных и склад боеприпасов в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 95 военных, 155 мм гаубица М-777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30, полевой склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М-777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Север"
Вчера, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСШАВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала