https://ria.ru/20241010/svo-1977317467.html

В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки "Центр"

В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки "Центр" - РИА Новости, 10.10.2024

В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки "Центр"

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T05:17

2024-10-10T05:17

2024-10-10T05:17

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих танкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялось в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".

https://ria.ru/20241008/vorobev-1977046916.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф