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В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки "Центр" - РИА Новости, 10.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/svo-1977317467.html
В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки "Центр"
В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки "Центр" - РИА Новости, 10.10.2024
В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки "Центр"
Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T05:17
2024-10-10T05:17
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих танкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялось в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
В зоне СВО наградили военнослужащих танкового полка группировки "Центр"

Военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" наградили в зоне СВО

© РИА НовостиНаграждение военнослужащих
Награждение военнослужащих - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости
Награждение военнослужащих . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Торжественная церемония награждения военнослужащих танкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными наградами состоялось в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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