https://ria.ru/20241010/sudzha-1977457588.html
В Судже ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната
В Судже ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната - РИА Новости, 10.10.2024
В Судже ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната
Украинские войска удерживают в подвале интерната в Судже несколько десятков человек, не позволяя им покинуть город, сообщил РИА Новости глава Суджанского района РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:02
2024-10-10T18:02
2024-10-10T18:31
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
суджанский район
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска удерживают в подвале интерната в Судже несколько десятков человек, не позволяя им покинуть город, сообщил РИА Новости глава Суджанского района Курской области Александр Богачев."Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек. Как они получают питание — <...> в основном то, что сами находят в магазинах, которые еще не совсем разграбленные, по другим домам", — рассказал собеседник агентства.Он пояснил, что людей отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов, покидать Суджу запрещено.По словам Богачева, некоторым жителям удается выбраться, они подтверждают, что украинские войска держат мирных граждан в подвале.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение было остановлено. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html
https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976833706.html
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суджа, курская область, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Суджанский район
В Судже ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната
В Курской области ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украинские войска удерживают в подвале интерната в Судже несколько десятков человек, не позволяя им покинуть город, сообщил РИА Новости глава Суджанского района Курской области Александр Богачев.
"Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек. Как они получают питание — <...> в основном то, что сами находят в магазинах, которые еще не совсем разграбленные, по другим домам", — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что людей отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов, покидать Суджу запрещено.
По словам Богачева, некоторым жителям удается выбраться, они подтверждают, что украинские войска держат мирных граждан в подвале.
Подразделения ВСУ
6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение было остановлено. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.