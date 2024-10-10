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Хуситы заявили об атаке на два судна в Красном море и Индийском океане - РИА Новости, 10.10.2024
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23:38 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/sudno-1977493149.html
Хуситы заявили об атаке на два судна в Красном море и Индийском океане
Хуситы заявили об атаке на два судна в Красном море и Индийском океане - РИА Новости, 10.10.2024
Хуситы заявили об атаке на два судна в Красном море и Индийском океане
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило в четверг, что атаковало два судна, в том числе американский нефтяной танкер, в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:38
2024-10-10T23:38
в мире
йемен
красное море
индийский океан
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 10 окт — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило в четверг, что атаковало два судна, в том числе американский нефтяной танкер, в Красном море и Индийском океане. "Вооруженные силы Йемена провели две военные операции, первая из которых была нацелена на американский нефтяной танкер (Olympic Spirit) в Красном море с использованием 11 баллистических ракета и двух дронов, в результате чего они получили прямые и серьезные повреждения", - заявил в микроблоге в социальной сети Х представитель ВС хуситов Яхья Сариа. "Операция проводилась совместно ракетными силами, беспилотной авиацией и военно-морскими силами", - добавил он. По словам Сариа, вторая операция с использованием крылатой ракеты была нацелена на судно ST. John в Индийском океане, которое "стало объектом нападения, поскольку компания, владевшая им, нарушила запрет на заход в порты оккупированной Палестины". Он указал, что "вооруженные силы Йемена продолжают морскую блокаду в отношении израильского противника и не прекратят своих действий в заявленном районе военно-морских операций до тех пор, пока не прекратятся агрессия и блокада сектора Газа и агрессия против Ливана". Нападение "Ансар Аллах" на два судна произошло через несколько дней после того, как лидер движения Абдель Малик аль-Хуси объявил, что его силы атаковали Израиль с использованием более тысячи ракет и беспилотников в течение года и нанесли удары по 193 кораблям, связанным с Израилем, США и Великобританией в поддержку палестинцев. В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявила, что поддержит палестинские группировки в противостоянии израильской армии в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак и других военных вариантов. С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор так и не смогла это сделать.
https://ria.ru/20241007/khusity-1976851790.html
https://ria.ru/20241007/husity-1976662912.html
https://ria.ru/20240902/husity-1970106373.html
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в мире, йемен, красное море, индийский океан, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Красное море, Индийский океан, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили об атаке на два судна в Красном море и Индийском океане

"Ансар Алла" объявила об атаке на два судна, в том числе американский танкер

© Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
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ДОХА, 10 окт — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило в четверг, что атаковало два судна, в том числе американский нефтяной танкер, в Красном море и Индийском океане.
"Вооруженные силы Йемена провели две военные операции, первая из которых была нацелена на американский нефтяной танкер (Olympic Spirit) в Красном море с использованием 11 баллистических ракета и двух дронов, в результате чего они получили прямые и серьезные повреждения", - заявил в микроблоге в социальной сети Х представитель ВС хуситов Яхья Сариа.
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"Операция проводилась совместно ракетными силами, беспилотной авиацией и военно-морскими силами", - добавил он.
По словам Сариа, вторая операция с использованием крылатой ракеты была нацелена на судно ST. John в Индийском океане, которое "стало объектом нападения, поскольку компания, владевшая им, нарушила запрет на заход в порты оккупированной Палестины".
Он указал, что "вооруженные силы Йемена продолжают морскую блокаду в отношении израильского противника и не прекратят своих действий в заявленном районе военно-морских операций до тех пор, пока не прекратятся агрессия и блокада сектора Газа и агрессия против Ливана".
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Нападение "Ансар Аллах" на два судна произошло через несколько дней после того, как лидер движения Абдель Малик аль-Хуси объявил, что его силы атаковали Израиль с использованием более тысячи ракет и беспилотников в течение года и нанесли удары по 193 кораблям, связанным с Израилем, США и Великобританией в поддержку палестинцев.
В октябре прошлого года "Ансар Алла" объявила, что поддержит палестинские группировки в противостоянии израильской армии в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак и других военных вариантов.
С сентября 2014 года "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки, но до сих пор так и не смогла это сделать.
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В миреЙеменКрасное мореИндийский океанАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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