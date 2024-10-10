https://ria.ru/20241010/sudan-1977309685.html

Египет опроверг утверждения о своем участии в боевых действиях в Судане

Египет опроверг утверждения о своем участии в боевых действиях в Судане - РИА Новости, 10.10.2024

Египет опроверг утверждения о своем участии в боевых действиях в Судане

МИД Египта опроверг утверждения командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммеда Хамдана Дагло о том, что египетские ВВС принимают участие в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T00:43

2024-10-10T00:43

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КАИР, 10 окт - РИА Новости. МИД Египта опроверг утверждения командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммеда Хамдана Дагло о том, что египетские ВВС принимают участие в боевых действиях в Судане. Ранее Дагло обвинил Египет в поддержке суданской армии и авиаударах по позициям формирований СБР. "Министерство иностранных дел Арабской Республики Египет опровергает утверждения командующего формированиями СБР Мухаммеда Хамдана Дагло об участии египетской авиации в боях в братском Судане", - говорится в заявлении египетского МИД. В заявлении отмечается, что обвинения прозвучали в разгар египетских усилий по прекращению войны в Судане и защите мирных жителей страны. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.

https://ria.ru/20241010/sudan-1977308520.html

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в мире, судан, египет