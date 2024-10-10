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Египет опроверг утверждения о своем участии в боевых действиях в Судане - РИА Новости, 10.10.2024
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00:43 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/sudan-1977309685.html
Египет опроверг утверждения о своем участии в боевых действиях в Судане
Египет опроверг утверждения о своем участии в боевых действиях в Судане - РИА Новости, 10.10.2024
Египет опроверг утверждения о своем участии в боевых действиях в Судане
МИД Египта опроверг утверждения командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммеда Хамдана Дагло о том, что египетские ВВС принимают участие в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T00:43
2024-10-10T00:43
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египет
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. МИД Египта опроверг утверждения командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммеда Хамдана Дагло о том, что египетские ВВС принимают участие в боевых действиях в Судане. Ранее Дагло обвинил Египет в поддержке суданской армии и авиаударах по позициям формирований СБР. "Министерство иностранных дел Арабской Республики Египет опровергает утверждения командующего формированиями СБР Мухаммеда Хамдана Дагло об участии египетской авиации в боях в братском Судане", - говорится в заявлении египетского МИД. В заявлении отмечается, что обвинения прозвучали в разгар египетских усилий по прекращению войны в Судане и защите мирных жителей страны. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.
https://ria.ru/20241010/sudan-1977308520.html
https://ria.ru/20240930/khartum-1975612760.html
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в мире, судан, египет
В мире, Судан, Египет
Египет опроверг утверждения о своем участии в боевых действиях в Судане

МИД Египта: египетские ВВС не участвуют в боевых действиях в Судане

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 10 окт - РИА Новости. МИД Египта опроверг утверждения командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммеда Хамдана Дагло о том, что египетские ВВС принимают участие в боевых действиях в Судане.
Ранее Дагло обвинил Египет в поддержке суданской армии и авиаударах по позициям формирований СБР.
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники
00:05
"Министерство иностранных дел Арабской Республики Египет опровергает утверждения командующего формированиями СБР Мухаммеда Хамдана Дагло об участии египетской авиации в боях в братском Судане", - говорится в заявлении египетского МИД.
В заявлении отмечается, что обвинения прозвучали в разгар египетских усилий по прекращению войны в Судане и защите мирных жителей страны.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
МИД России призвал расследовать удар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме
30 сентября, 21:04
 
В миреСуданЕгипет
 
 
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