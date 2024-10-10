https://ria.ru/20241010/sudan-1977308520.html

СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники

СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники - РИА Новости, 10.10.2024

СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники

Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил об участии наемников с Украины, из Азербайджана и Ирана в боевых действиях на РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T00:05

2024-10-10T00:05

2024-10-10T01:04

в мире

судан

украина

азербайджан

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b9153c2337a4619bba3a17c91767ae3c.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил об участии наемников с Украины, из Азербайджана и Ирана в боевых действиях на стороне суданских вооруженных сил. Ранее официальный спикер армии Судана Набиль Абдалла заявил РИА Новости, что на стороне СБР, с которым армия ведет бои с прошлого года, воюют наемники из ряда стран региона, не с Украины."Они (армия — ред.) с самого начала войны обратились за помощью к наемникам. Пришли Азербайджан и украинцы. Украинцы пришли под предлогом, что Силы быстрого реагирования воюют вместе с русскими. Это утверждение - ложь", — сказал Дагло в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X. Командующий формированиями СБР также утверждает, что для участия в боевых действиях на стороне армии в Судан прибыли наемники из эфиопского региона Тыграй, "Фронта освобождения Эритреи" и Ирана. "Присутствуют все виды наемников. Сейчас - иранцы", — добавил Дагло. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.

https://ria.ru/20240930/khartum-1975612760.html

https://ria.ru/20240922/oae-1974055456.html

https://ria.ru/20240819/sudan-1967142616.html

судан

украина

азербайджан

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, украина, азербайджан, иран