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СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники - РИА Новости, 10.10.2024
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00:05 10.10.2024 (обновлено: 01:04 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/sudan-1977308520.html
СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники
СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники - РИА Новости, 10.10.2024
СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники
Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил об участии наемников с Украины, из Азербайджана и Ирана в боевых действиях на РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T00:05
2024-10-10T01:04
в мире
судан
украина
азербайджан
иран
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил об участии наемников с Украины, из Азербайджана и Ирана в боевых действиях на стороне суданских вооруженных сил. Ранее официальный спикер армии Судана Набиль Абдалла заявил РИА Новости, что на стороне СБР, с которым армия ведет бои с прошлого года, воюют наемники из ряда стран региона, не с Украины."Они (армия — ред.) с самого начала войны обратились за помощью к наемникам. Пришли Азербайджан и украинцы. Украинцы пришли под предлогом, что Силы быстрого реагирования воюют вместе с русскими. Это утверждение - ложь", — сказал Дагло в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X. Командующий формированиями СБР также утверждает, что для участия в боевых действиях на стороне армии в Судан прибыли наемники из эфиопского региона Тыграй, "Фронта освобождения Эритреи" и Ирана. "Присутствуют все виды наемников. Сейчас - иранцы", — добавил Дагло. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.
https://ria.ru/20240930/khartum-1975612760.html
https://ria.ru/20240922/oae-1974055456.html
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в мире, судан, украина, азербайджан, иран
В мире, Судан, Украина, Азербайджан, Иран
СБР Судана утверждают, что на стороне армии воюют украинские наемники

Командир СБР Дагло: на стороне армии Судана воюют наемники с Украины

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Командующий Силами быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло заявил об участии наемников с Украины, из Азербайджана и Ирана в боевых действиях на стороне суданских вооруженных сил.
Ранее официальный спикер армии Судана Набиль Абдалла заявил РИА Новости, что на стороне СБР, с которым армия ведет бои с прошлого года, воюют наемники из ряда стран региона, не с Украины.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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30 сентября, 21:04
"Они (армия — ред.) с самого начала войны обратились за помощью к наемникам. Пришли Азербайджан и украинцы. Украинцы пришли под предлогом, что Силы быстрого реагирования воюют вместе с русскими. Это утверждение - ложь", — сказал Дагло в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
Командующий формированиями СБР также утверждает, что для участия в боевых действиях на стороне армии в Судан прибыли наемники из эфиопского региона Тыграй, "Фронта освобождения Эритреи" и Ирана.
"Присутствуют все виды наемников. Сейчас - иранцы", — добавил Дагло.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT
22 сентября, 04:22
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.
Судан - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Армия Судана заявила, что на стороне СБР воюют наемники не из Украины
19 августа, 17:27
 
В миреСуданУкраинаАзербайджанИран
 
 
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