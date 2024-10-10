https://ria.ru/20241010/sud-1977437334.html

В Москве организатора свиданий с вымогательством осудили на 9,5 года

В Москве организатора свиданий с вымогательством осудили на 9,5 года - РИА Новости, 10.10.2024

В Москве организатора свиданий с вымогательством осудили на 9,5 года

Тверской суд Москвы приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима Арама Асатряна за вымогательства у мужчин, знакомившихся с девушками на сайтах знакомств,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:47

2024-10-10T16:47

2024-10-10T16:58

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима Арама Асатряна за вымогательства у мужчин, знакомившихся с девушками на сайтах знакомств, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Тверского районного суда Москвы Арам Асатрян был признан виновным в вымогательстве организованной группой (пункт "а" части 3 статьи 163 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства. Как писала газета "Коммерсант", гражданин Армении Арам Асатрян организовал преступную схему. Девушки знакомились с мужчинами на сайтах знакомств, после чего устраивали с ними свидания в конкретном кафе в центре Москвы. Перед девушками стояла задача заказать как можно больше блюд, а счета выходили баснословные. В случае отказа оплаты в заведении находилась охрана, которая "выбивала деньги" из несговорчивых клиентов.

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происшествия, москва, россия, армения