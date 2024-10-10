https://ria.ru/20241010/subsidii-1977223080.html

Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ

Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ - РИА Новости, 10.10.2024

Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:00

2024-10-10T10:00

2024-10-10T10:00

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).В настоящий момент для малого и среднего бизнеса проводятся более 60 различных целевых выплат из бюджета по линии 10 федеральных органов власти и организаций."Важно предоставить предпринимателям полную информацию по действующим мерам финансовой господдержки. По некоторым отбор уже завершается, по другим – начинается. МСП.РФ адресно подберет доступные пользователю именно в его регионе и с учетом его вида деятельности субсидии и гранты, а цифровой профиль предпринимателя, реализованный на МСП.РФ в личном кабинете пользователя, сделает подбор еще более точным", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Например, более чем в 20 регионах доступны субсидии и гранты от Минэкономразвития России социальным предприятиям и молодым предпринимателям, на развитие объектов туристической инфраструктуры.Минпромторг России оказывает финансовую поддержку в виде субсидий производителям пряжи из льна, производителям самоходной и прицепной техники, проектам участников промышленных кластеров.Минсельхоз России более чем в 20 регионах предлагает гранты "Агростартап" и "Агропрогресс" на развитие семейных ферм, начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Российский экспортный центр – оператор отбора на получение компенсации части затрат на транспортировку некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.Также на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители из Республики Калмыкия, Красноярского края, Челябинской области могут принять участие в отборе на возмещение затрат на сельскохозяйственное страхование, а информация про условия отборов на субсидию по развитию туризма доступна предпринимателям из Белгородской и Иркутской областей, Хабаровского края, Республики Коми и Ненецкого АО.Минэнерго России предоставляет субсидии на объекты производственной и заправочной инфраструктуры, Минкультуры России – на поддержку отдельных видов творческой деятельности и креативных индустрий.Российский фонд развития информационных технологий проводит отбор компаний на получение грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий.Начиная с 2024 года все отборы потенциальных получателей на государственные субсидии и гранты должны размещаться федеральными и региональными органами исполнительной власти на федеральном портале предоставления мер финансовой господдержки (портал финподдержки). По результатам совместной работы Корпорации МСП и Минфина России реализована интеграция Цифровой платформы МСП.РФ с порталом финподдержки.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241009/msp-1976983142.html

https://ria.ru/20241007/msp-1976434499.html

https://ria.ru/20241008/msp-postavschik-1976827913.html

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