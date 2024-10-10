https://ria.ru/20241010/subsidii-1977223080.html
Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ
Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ - РИА Новости, 10.10.2024
Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ
На цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:00
2024-10-10T10:00
2024-10-10T10:00
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россия
республика калмыкия
красноярский край
александр исаевич
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).В настоящий момент для малого и среднего бизнеса проводятся более 60 различных целевых выплат из бюджета по линии 10 федеральных органов власти и организаций."Важно предоставить предпринимателям полную информацию по действующим мерам финансовой господдержки. По некоторым отбор уже завершается, по другим – начинается. МСП.РФ адресно подберет доступные пользователю именно в его регионе и с учетом его вида деятельности субсидии и гранты, а цифровой профиль предпринимателя, реализованный на МСП.РФ в личном кабинете пользователя, сделает подбор еще более точным", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Например, более чем в 20 регионах доступны субсидии и гранты от Минэкономразвития России социальным предприятиям и молодым предпринимателям, на развитие объектов туристической инфраструктуры.Минпромторг России оказывает финансовую поддержку в виде субсидий производителям пряжи из льна, производителям самоходной и прицепной техники, проектам участников промышленных кластеров.Минсельхоз России более чем в 20 регионах предлагает гранты "Агростартап" и "Агропрогресс" на развитие семейных ферм, начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Российский экспортный центр – оператор отбора на получение компенсации части затрат на транспортировку некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.Также на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители из Республики Калмыкия, Красноярского края, Челябинской области могут принять участие в отборе на возмещение затрат на сельскохозяйственное страхование, а информация про условия отборов на субсидию по развитию туризма доступна предпринимателям из Белгородской и Иркутской областей, Хабаровского края, Республики Коми и Ненецкого АО.Минэнерго России предоставляет субсидии на объекты производственной и заправочной инфраструктуры, Минкультуры России – на поддержку отдельных видов творческой деятельности и креативных индустрий.Российский фонд развития информационных технологий проводит отбор компаний на получение грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий.Начиная с 2024 года все отборы потенциальных получателей на государственные субсидии и гранты должны размещаться федеральными и региональными органами исполнительной власти на федеральном портале предоставления мер финансовой господдержки (портал финподдержки). По результатам совместной работы Корпорации МСП и Минфина России реализована интеграция Цифровой платформы МСП.РФ с порталом финподдержки.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241009/msp-1976983142.html
https://ria.ru/20241007/msp-1976434499.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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твой бизнес – новости, россия, республика калмыкия, красноярский край, александр исаевич, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Республика Калмыкия, Красноярский край, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Поддержка бизнеса
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
В настоящий момент для малого и среднего бизнеса проводятся более 60 различных целевых выплат из бюджета по линии 10 федеральных органов власти и организаций.
"Важно предоставить предпринимателям полную информацию по действующим мерам финансовой господдержки. По некоторым отбор уже завершается, по другим – начинается. МСП.РФ адресно подберет доступные пользователю именно в его регионе и с учетом его вида деятельности субсидии и гранты, а цифровой профиль предпринимателя, реализованный на МСП.РФ в личном кабинете пользователя, сделает подбор еще более точным", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Например, более чем в 20 регионах доступны субсидии и гранты от Минэкономразвития
России социальным предприятиям и молодым предпринимателям, на развитие объектов туристической инфраструктуры.
Минпромторг
России оказывает финансовую поддержку в виде субсидий производителям пряжи из льна, производителям самоходной и прицепной техники, проектам участников промышленных кластеров.
Минсельхоз
России более чем в 20 регионах предлагает гранты "Агростартап" и "Агропрогресс" на развитие семейных ферм, начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Российский экспортный центр – оператор отбора на получение компенсации части затрат на транспортировку некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Также на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители из Республики Калмыкия
, Красноярского края
, Челябинской области
могут принять участие в отборе на возмещение затрат на сельскохозяйственное страхование, а информация про условия отборов на субсидию по развитию туризма доступна предпринимателям из Белгородской и Иркутской областей
, Хабаровского края
, Республики Коми
и Ненецкого АО.
Минэнерго
России предоставляет субсидии на объекты производственной и заправочной инфраструктуры, Минкультуры России – на поддержку отдельных видов творческой деятельности и креативных индустрий.
Российский фонд развития информационных технологий проводит отбор компаний на получение грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий.
Начиная с 2024 года все отборы потенциальных получателей на государственные субсидии и гранты должны размещаться федеральными и региональными органами исполнительной власти на федеральном портале предоставления мер финансовой господдержки (портал финподдержки). По результатам совместной работы Корпорации МСП и Минфина России реализована интеграция Цифровой платформы МСП.РФ с порталом финподдержки.
Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".