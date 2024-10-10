Рейтинг@Mail.ru
Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
10:00 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/subsidii-1977223080.html
Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ
Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ - РИА Новости, 10.10.2024
Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ
На цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:00
2024-10-10T10:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
республика калмыкия
красноярский край
александр исаевич
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_1:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b186aa97d0fe813485c77783d5720918.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).В настоящий момент для малого и среднего бизнеса проводятся более 60 различных целевых выплат из бюджета по линии 10 федеральных органов власти и организаций."Важно предоставить предпринимателям полную информацию по действующим мерам финансовой господдержки. По некоторым отбор уже завершается, по другим – начинается. МСП.РФ адресно подберет доступные пользователю именно в его регионе и с учетом его вида деятельности субсидии и гранты, а цифровой профиль предпринимателя, реализованный на МСП.РФ в личном кабинете пользователя, сделает подбор еще более точным", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Например, более чем в 20 регионах доступны субсидии и гранты от Минэкономразвития России социальным предприятиям и молодым предпринимателям, на развитие объектов туристической инфраструктуры.Минпромторг России оказывает финансовую поддержку в виде субсидий производителям пряжи из льна, производителям самоходной и прицепной техники, проектам участников промышленных кластеров.Минсельхоз России более чем в 20 регионах предлагает гранты "Агростартап" и "Агропрогресс" на развитие семейных ферм, начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Российский экспортный центр – оператор отбора на получение компенсации части затрат на транспортировку некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.Также на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители из Республики Калмыкия, Красноярского края, Челябинской области могут принять участие в отборе на возмещение затрат на сельскохозяйственное страхование, а информация про условия отборов на субсидию по развитию туризма доступна предпринимателям из Белгородской и Иркутской областей, Хабаровского края, Республики Коми и Ненецкого АО.Минэнерго России предоставляет субсидии на объекты производственной и заправочной инфраструктуры, Минкультуры России – на поддержку отдельных видов творческой деятельности и креативных индустрий.Российский фонд развития информационных технологий проводит отбор компаний на получение грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий.Начиная с 2024 года все отборы потенциальных получателей на государственные субсидии и гранты должны размещаться федеральными и региональными органами исполнительной власти на федеральном портале предоставления мер финансовой господдержки (портал финподдержки). По результатам совместной работы Корпорации МСП и Минфина России реализована интеграция Цифровой платформы МСП.РФ с порталом финподдержки.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20241009/msp-1976983142.html
https://ria.ru/20241007/msp-1976434499.html
https://ria.ru/20241008/msp-postavschik-1976827913.html
россия
республика калмыкия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380452_241:0:1681:1080_1920x0_80_0_0_41ffe8af8eeb73833e08720f31e9eb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, россия, республика калмыкия, красноярский край, александр исаевич, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Республика Калмыкия, Красноярский край, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Поддержка бизнеса

Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.РФ

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажок Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажок Корпорации МСП
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи заявки на субсидии и гранты, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
В настоящий момент для малого и среднего бизнеса проводятся более 60 различных целевых выплат из бюджета по линии 10 федеральных органов власти и организаций.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
МСП новых регионов получили 770 млн рублей под "зонтичные" поручительства
Вчера, 10:00
"Важно предоставить предпринимателям полную информацию по действующим мерам финансовой господдержки. По некоторым отбор уже завершается, по другим – начинается. МСП.РФ адресно подберет доступные пользователю именно в его регионе и с учетом его вида деятельности субсидии и гранты, а цифровой профиль предпринимателя, реализованный на МСП.РФ в личном кабинете пользователя, сделает подбор еще более точным", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Например, более чем в 20 регионах доступны субсидии и гранты от Минэкономразвития России социальным предприятиям и молодым предпринимателям, на развитие объектов туристической инфраструктуры.
Минпромторг России оказывает финансовую поддержку в виде субсидий производителям пряжи из льна, производителям самоходной и прицепной техники, проектам участников промышленных кластеров.
Минсельхоз России более чем в 20 регионах предлагает гранты "Агростартап" и "Агропрогресс" на развитие семейных ферм, начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Российский экспортный центр – оператор отбора на получение компенсации части затрат на транспортировку некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
МСБ привлечет 180 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП
7 октября, 10:00
Также на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители из Республики Калмыкия, Красноярского края, Челябинской области могут принять участие в отборе на возмещение затрат на сельскохозяйственное страхование, а информация про условия отборов на субсидию по развитию туризма доступна предпринимателям из Белгородской и Иркутской областей, Хабаровского края, Республики Коми и Ненецкого АО.
Минэнерго России предоставляет субсидии на объекты производственной и заправочной инфраструктуры, Минкультуры России – на поддержку отдельных видов творческой деятельности и креативных индустрий.
Российский фонд развития информационных технологий проводит отбор компаний на получение грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий.
Начиная с 2024 года все отборы потенциальных получателей на государственные субсидии и гранты должны размещаться федеральными и региональными органами исполнительной власти на федеральном портале предоставления мер финансовой господдержки (портал финподдержки). По результатам совместной работы Корпорации МСП и Минфина России реализована интеграция Цифровой платформы МСП.РФ с порталом финподдержки.
Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей. Развитие платформы осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Субъект МСП Белгородской области заключил договор-офсет на 1,5 млрд рублей
8 октября, 10:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияРеспублика КалмыкияКрасноярский крайАлександр ИсаевичКорпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Поддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала