https://ria.ru/20241010/su-34-1977393324.html
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил украинских боевиков и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:33
2024-10-10T14:33
2024-10-10T14:33
специальная военная операция на украине
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курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил украинских боевиков и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977388491.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Бомбардировщик Су-34 уничтожил боевиков и опорный пункт ВСУ в Курской области