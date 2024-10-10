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Глава "Росконгресса" Стуглев выступил на саммите АСЕАН во Вьентьяне

Глава "Росконгресса" Стуглев выступил на саммите АСЕАН во Вьентьяне - РИА Новости, 10.10.2024

Глава "Росконгресса" Стуглев выступил на саммите АСЕАН во Вьентьяне

Председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев принял участие в пленарной сессии "АСЕАН – Северная Евразия: экономическая интеграция и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T19:48

2024-10-10T19:48

2024-10-10T19:48

лаос

россия

вьентьян (город)

александр стуглев

евразийский экономический союз

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев принял участие в пленарной сессии "АСЕАН – Северная Евразия: экономическая интеграция и взаимосвязанность" в рамках Делового инвестиционного саммита АСЕАН (ABIS), который проходит в столице Лаоса Вьентьяне, сообщает пресс-служба фонда. Темой выступления стала "Возможности и перспективы делового сотрудничества в Евразийском регионе". Стратегическим партнером сессии выступил Деловой совет "Россия – АСЕАН". В этом году Евразийскому экономическому союзу исполнилось 10 лет. За прошедшие годы ЕАЭС зарекомендовал себя на международной арене надежным и нацеленным на достижение практических результатов объединением. На это указывает и активное взаимодействие с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в укреплении связей с Евразийским экономическим союзом. В своей речи Стуглев подчеркнул важность экономической интеграции между странами АСЕАН и Северной Евразии, отметив потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях, включая энергетику, транспорт и технологии. Глава фонда "Росконгресс" также выразил уверенность, что углубление экономических связей приведет к созданию новых рабочих мест и ускорению экономического роста в обоих регионах. "На своих мероприятиях фонд "Росконгресс" уделяет особое внимание сотрудничеству России, стран АСЕАН и Северной Евразии: в рамках деловых программ форумов традиционно организуются дискуссии, круглые столы по актуальным вопросам совместной работы с участием представителей власти, предпринимателей, ведущих экспертов и лидеров мнений. Наша цель – создать фундамент для обсуждения и внедрения лучших практик сотрудничества, что откроет новые горизонты для бизнеса стран. Мы нацелены на построение устойчивых экономических связей, которые будут способствовать стабильности и процветанию", – приводит пресс-служба слова Стуглева. Он также рассказал о ключевых международных конгрессно-выставочных мероприятиях "Росконгресса", в числе которых ведущая мировая площадка для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями – Петербургский международный экономический форум; ключевая международная площадка для укрепления партнерства и обмена лучшими практиками среди партнеров ЕАЭС и АСЕАН – Восточный экономический форум, а также новый проект – Международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия – АСЕАН", который в этом году состоится впервые с 26 по 27 ноября 2024 года в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Форум станет важной дискуссионной площадкой для обсуждения и широкого освещения вопросов дальнейшего укрепления торгово-инвестиционных связей России с АСЕАН в различных сферах. В частности, акцент будет сделан на вопросах взаимодействия в области экономики и финансов, нефтегазовой и химической промышленности, транспорта, технологий, инноваций и информационной безопасности, науки и образования, медицины, туризма, а также в гуманитарной сфере. Деловой инвестиционный саммит АСЕАН является площадкой для обсуждения актуальных вопросов экономического сотрудничества и инвестиционной привлекательности стран региона. Участники Саммита включают ведущих бизнесменов, экспертов и представителей правительств, что создает уникальную возможность для обмена опытом и налаживания деловых контактов. В этом году Саммит проходит с 8 по 11 октября в столице Лаоса Вьентьяне. Лаос принимает Саммит на правах председателя Ассоциации в 2024 году. Деловой совет Россия – АСЕАН является соорганизатором мероприятия.

лаос

россия

вьентьян (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лаос, россия, вьентьян (город), александр стуглев, евразийский экономический союз, фонд "росконгресс"