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Новосибирские студенты разработали Telegram-бот для кофеен - РИА Новости, 10.10.2024
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10:16 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/studenty-1977340495.html
Новосибирские студенты разработали Telegram-бот для кофеен
Новосибирские студенты разработали Telegram-бот для кофеен - РИА Новости, 10.10.2024
Новосибирские студенты разработали Telegram-бот для кофеен
Фонд содействия инновациям (фонд Бортника) одобрил грант в размере 4 миллионов рублей студентам Новосибирского госуниверситета, которые разработали Telegram-бот РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:16
2024-10-10T10:16
общество
технологии
новосибирск
омск
тюмень
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Фонд содействия инновациям (фонд Бортника) одобрил грант в размере 4 миллионов рублей студентам Новосибирского госуниверситета, которые разработали Telegram-бот для заказа напитков в кофейнях, сообщается на сайте НГУ. "Фонд содействия инновациям одобрил выделение гранта в размере 4 миллионов рублей по программе "Старт Цифровые Технологии" резидентам стартап-студии Новосибирского государственного университета - разработчикам Telegram-бота для кофеен. В планах основателей проекта создать полноценный сервис на базе машинного обучения для построения "умного" маркетинга", - говорится в сообщении. По словам разработчиков, идея проекта возникла у них в очереди за кофе в университете и заключалась в создании сервиса, позволяющего заранее заказать напиток навынос и не тратить время на ожидание. Так, на свет появился бот Cloffer. "Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заходит в Telegram-бот, выбирает блюдо с добавками по желанию, оплачивает заказ и следит за его статусом приготовления. Гостю приходит уведомление о готовности напитка или блюда. Также пользователь сервиса может получить скидки и специальные предложения, сделать отложенный заказ, при этом не регистрируясь и не скачивая никаких приложений", - отметили в вузе. Авторы проекта уже успешно прошли акселератор новосибирского академпарка "А:Старт", став резидентами этого технопарка. Также они получили главный приз Startup Lynch для студенческих стартапов НГУ весной этого года. По их словам, грант Фонда содействия инновациям позволит сделать новый шаг к широкому внедрению своего продукта. "Ранее мы занимались развитием этого проекта в свободное от учебы и работы время, сейчас мы договорились фокусироваться на гранте, уделять проекту больше времени... Мы будем собирать как можно больше данных, анализировать, как пользователи себя ведут, какие факторы влияют на их поведение и стараться строить персонализированные предложения таким образом, чтобы повышать продажи заведениям, подключившимся к нашему сервису", – приводятся слова руководителя команды разработчиков, студента четвертого курса Факультета информационных технологий НГУ Ивана Моргуна. По его словам, в процессе развития поменяется и внешний облик сервиса: вместо стандартного бота он получит полноценный графический интерфейс, в котором можно будет посмотреть на изображения товаров и заказать их в более удобном формате. Разработчики сервиса уже планируют подключать заведения общепита не только в Новосибирске, но и в Омске, Тюмени. "Победа в конкурсе дает дополнительную уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении, потому что эксперты фонда оценили, что наша идея перспективна", - добавил Моргун.
https://ria.ru/20240529/avito-1949075852.html
https://ria.ru/20241006/telegram-1976645796.html
https://ria.ru/20240620/prilozhenie-1954149849.html
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общество, технологии, новосибирск, омск, тюмень, новосибирский государственный университет
Общество, Технологии, Новосибирск, Омск, Тюмень, Новосибирский государственный университет
Новосибирские студенты разработали Telegram-бот для кофеен

Новосибирские студенты создали сервис для удобного заказа кофе навынос

© Pixabay / Engin_AkyurtЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Pixabay / Engin_Akyurt
Чашка кофе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Фонд содействия инновациям (фонд Бортника) одобрил грант в размере 4 миллионов рублей студентам Новосибирского госуниверситета, которые разработали Telegram-бот для заказа напитков в кофейнях, сообщается на сайте НГУ.
"Фонд содействия инновациям одобрил выделение гранта в размере 4 миллионов рублей по программе "Старт Цифровые Технологии" резидентам стартап-студии Новосибирского государственного университета - разработчикам Telegram-бота для кофеен. В планах основателей проекта создать полноценный сервис на базе машинного обучения для построения "умного" маркетинга", - говорится в сообщении.
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По словам разработчиков, идея проекта возникла у них в очереди за кофе в университете и заключалась в создании сервиса, позволяющего заранее заказать напиток навынос и не тратить время на ожидание. Так, на свет появился бот Cloffer.
"Чтобы воспользоваться сервисом, клиент заходит в Telegram-бот, выбирает блюдо с добавками по желанию, оплачивает заказ и следит за его статусом приготовления. Гостю приходит уведомление о готовности напитка или блюда. Также пользователь сервиса может получить скидки и специальные предложения, сделать отложенный заказ, при этом не регистрируясь и не скачивая никаких приложений", - отметили в вузе.
Авторы проекта уже успешно прошли акселератор новосибирского академпарка "А:Старт", став резидентами этого технопарка. Также они получили главный приз Startup Lynch для студенческих стартапов НГУ весной этого года. По их словам, грант Фонда содействия инновациям позволит сделать новый шаг к широкому внедрению своего продукта.
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"Ранее мы занимались развитием этого проекта в свободное от учебы и работы время, сейчас мы договорились фокусироваться на гранте, уделять проекту больше времени... Мы будем собирать как можно больше данных, анализировать, как пользователи себя ведут, какие факторы влияют на их поведение и стараться строить персонализированные предложения таким образом, чтобы повышать продажи заведениям, подключившимся к нашему сервису", – приводятся слова руководителя команды разработчиков, студента четвертого курса Факультета информационных технологий НГУ Ивана Моргуна.
По его словам, в процессе развития поменяется и внешний облик сервиса: вместо стандартного бота он получит полноценный графический интерфейс, в котором можно будет посмотреть на изображения товаров и заказать их в более удобном формате. Разработчики сервиса уже планируют подключать заведения общепита не только в Новосибирске, но и в Омске, Тюмени.
"Победа в конкурсе дает дополнительную уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении, потому что эксперты фонда оценили, что наша идея перспективна", - добавил Моргун.
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