https://ria.ru/20241010/stroymaterialy-1977440756.html

Московские компании увеличили темпы производства стройматериалов

Московские компании увеличили темпы производства стройматериалов - РИА Новости, 10.10.2024

Московские компании увеличили темпы производства стройматериалов

Столичные предприятия обеспечивают застройщиков и потребителей всеми необходимыми товарами и ежегодно наращивают темпы производства благодаря развитому... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:00

2024-10-10T17:00

2024-10-10T17:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

стройматериалы

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Столичные предприятия обеспечивают застройщиков и потребителей всеми необходимыми товарами и ежегодно наращивают темпы производства благодаря развитому инвестиционному климату и мерам поддержки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что в городе свыше 340 предприятий занимаются выпуском строительных материалов, обеспечивая тем самым рабочими местами более 20,2 тысячи человек.Ранее мэр столицы Сергей Собянин посетил завод "МонАрх" по производству крупногабаритных жилых модулей и рассказал о том, как идет строительство второй очереди предприятия."Благодаря развитому инвестиционному климату и мерам поддержки столичные предприятия обеспечивают застройщиков и потребителей всеми необходимыми товарами и ежегодно наращивают темпы производства. Например, за восемь месяцев 2024 года в 1,5 раза выросло производство строительных металлических конструкций, а также в натуральном выражении на 72,2% выросло производство готовых металлических изделий, почти на 30% - крепежных изделий и винтов, более чем на 17% – конструкций и деталей из черных металлов, выпуск проволоки и канатов вырос более чем на 11%", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что на данный момент товары московского производства используются при строительстве жилых, культурных, социальных объектов по всей стране.Например, московский производитель оконных и дверных профилей VEKA Rus увеличил долю присутствия на рынке стройматериалов страны с 15 до 17%. Мощность столичного завода компании составляет 40 тысяч тонн готовой продукции в год. Компания поставила заказчикам для остекления около 27 миллионов квадратных метров остекления с начала года.По словам гендиректора компании Андрея Таранушича, уровень локализации выпускаемой продукции составляет около 97%. Успешно реализуются программы импортозамещения, например, внедрение оконных уплотнителей из мягкого ПВХ. Также важными проектами 2024 года стало участие VEKA Rus в разработке строительных норм и стандартов и локализация НИОКР на базе МГСУ.Он добавил, что проводились испытания на климатическую устойчивость и испытания профилей в климатических камерах по температурным циклам континентального климата.Столичный производитель полотенцесушителей "Двин" нарастил производство на 20%, а также представил новые продукты. Была запущена коллекция узких высоких электрических полотенцесушителей для ванных комнат малогабаритных квартир в этом году. Также вся продукция теперь представлена в широкой цветовой гамме и оснащена крючками для халатов и полотенец."Московская обойная фабрика" представила 18 новых рисунков и выпустила 1,6 миллионов рулонов в этом году, что составило почти 8,5 миллиона квадратных метров. Производство изготавливает более 300 видов бумажных, виниловых и флизелиновых обоев для интерьера жилых и промышленных помещений. Также в ассортименте продукции обои с печатным рисунком и рельефным тиснением – дуплекс, и специализированные обои для строительства, которые выпускаются в рулонах длиной 201 метр. Данный тип изделий применяется застройщиками в квартирах с отделкой или в объектах муниципального жилья.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве исполняется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. Также в городе созданы все условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Москва является городом с развитым производством, где работает более 4,5 тысяч промышленных компаний, на которых трудятся 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывается 150 новых технологичных компаний, которые производят разнообразные товары, активно внедряют инновации, а также увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20241009/garbuzov-1977161389.html

https://ria.ru/20241009/liksutov-1977131813.html

https://ria.ru/20241008/liksutov-1976972160.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, стройматериалы