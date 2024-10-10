https://ria.ru/20241010/stroitelstvo-1977431201.html

Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов

Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов - РИА Новости, 10.10.2024

Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала пандемии коронавируса в условиях недостатка финансирования строительства храмов выделил на эти цели более 5... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:33

2024-10-10T16:33

2024-10-10T16:33

религия

москва

сергей собянин

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала пандемии коронавируса в условиях недостатка финансирования строительства храмов выделил на эти цели более 5 миллиардов рублей, благодаря этому в столице удалось завершить строительство более ста храмов, рассказал в четверг председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Наро-Фоминский Никандр (Пилишин). Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. "Наша программа благотворительная… Двумя самыми крупными жертвователями являются жители города Москвы и святейший патриарх (Московский и всея Руси Кирилл – ред.). Начиная со времен пандемии (коронавируса – ред.) первым на помощь пришел патриарх, который выделил более 5 миллиардов рублей за эти годы, начиная с введения ограничений. Мы на эти деньги более ста храмов получили возможность сдать, завершить строительство", - сказал митрополит Никандр на пресс-конференции.

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Никита Бизин

москва, сергей собянин, московский патриархат, религия