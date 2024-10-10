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Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов - РИА Новости, 10.10.2024
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Религия
 
16:33 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/stroitelstvo-1977431201.html
Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов
Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов - РИА Новости, 10.10.2024
Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала пандемии коронавируса в условиях недостатка финансирования строительства храмов выделил на эти цели более 5... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:33
2024-10-10T16:33
религия
москва
сергей собянин
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала пандемии коронавируса в условиях недостатка финансирования строительства храмов выделил на эти цели более 5 миллиардов рублей, благодаря этому в столице удалось завершить строительство более ста храмов, рассказал в четверг председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Наро-Фоминский Никандр (Пилишин). Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. "Наша программа благотворительная… Двумя самыми крупными жертвователями являются жители города Москвы и святейший патриарх (Московский и всея Руси Кирилл – ред.). Начиная со времен пандемии (коронавируса – ред.) первым на помощь пришел патриарх, который выделил более 5 миллиардов рублей за эти годы, начиная с введения ограничений. Мы на эти деньги более ста храмов получили возможность сдать, завершить строительство", - сказал митрополит Никандр на пресс-конференции.
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москва, сергей собянин, московский патриархат, религия
Религия, Москва, Сергей Собянин, Московский Патриархат, Религия
Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов

С начала пандемии патриарх выделил более 5 млрд рублей на строительство храмов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала пандемии коронавируса в условиях недостатка финансирования строительства храмов выделил на эти цели более 5 миллиардов рублей, благодаря этому в столице удалось завершить строительство более ста храмов, рассказал в четверг председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Наро-Фоминский Никандр (Пилишин).
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.
"Наша программа благотворительная… Двумя самыми крупными жертвователями являются жители города Москвы и святейший патриарх (Московский и всея Руси Кирилл – ред.). Начиная со времен пандемии (коронавируса – ред.) первым на помощь пришел патриарх, который выделил более 5 миллиардов рублей за эти годы, начиная с введения ограничений. Мы на эти деньги более ста храмов получили возможность сдать, завершить строительство", - сказал митрополит Никандр на пресс-конференции.
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