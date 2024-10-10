https://ria.ru/20241010/stroitelstvo-1977431201.html
Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов
Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов - РИА Новости, 10.10.2024
Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала пандемии коронавируса в условиях недостатка финансирования строительства храмов выделил на эти цели более 5... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:33
2024-10-10T16:33
2024-10-10T16:33
религия
москва
сергей собянин
московский патриархат
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750803268_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_ec4e7208c0c37521874897a9f14eabfe.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала пандемии коронавируса в условиях недостатка финансирования строительства храмов выделил на эти цели более 5 миллиардов рублей, благодаря этому в столице удалось завершить строительство более ста храмов, рассказал в четверг председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Наро-Фоминский Никандр (Пилишин). Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. "Наша программа благотворительная… Двумя самыми крупными жертвователями являются жители города Москвы и святейший патриарх (Московский и всея Руси Кирилл – ред.). Начиная со времен пандемии (коронавируса – ред.) первым на помощь пришел патриарх, который выделил более 5 миллиардов рублей за эти годы, начиная с введения ограничений. Мы на эти деньги более ста храмов получили возможность сдать, завершить строительство", - сказал митрополит Никандр на пресс-конференции.
https://ria.ru/20241010/film-1977369617.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750803268_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_1b2e438d5436253eb8623f59c22773c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, московский патриархат, религия
Религия, Москва, Сергей Собянин, Московский Патриархат, Религия
Патриарх с начала пандемии выделил более 5 млрд руб на строительство храмов
С начала пандемии патриарх выделил более 5 млрд рублей на строительство храмов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с начала пандемии коронавируса в условиях недостатка финансирования строительства храмов выделил на эти цели более 5 миллиардов рублей, благодаря этому в столице удалось завершить строительство более ста храмов, рассказал в четверг председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Наро-Фоминский Никандр (Пилишин).
Программа строительства православных храмов в Москве
, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин
и патриарх Кирилл.
"Наша программа благотворительная… Двумя самыми крупными жертвователями являются жители города Москвы и святейший патриарх (Московский и всея Руси Кирилл – ред.). Начиная со времен пандемии (коронавируса – ред.) первым на помощь пришел патриарх, который выделил более 5 миллиардов рублей за эти годы, начиная с введения ограничений. Мы на эти деньги более ста храмов получили возможность сдать, завершить строительство", - сказал митрополит Никандр на пресс-конференции.