https://ria.ru/20241010/strelba-1977395016.html

В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава

В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава - РИА Новости, 10.10.2024

В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава

Два человека погибли в результате стрельбы в центре Вильнюса, ранены двое полицейских, стрелявший сдался, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение). РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:41

2024-10-10T14:41

2024-10-10T14:41

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в центре Вильнюса, ранены двое полицейских, стрелявший сдался, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение). Отмечается, что, по неподтвержденным данным, в ходе стрельбы погибли адвокат и судебный пристав. По словам председателя Совета адвокатов Миндаугаса Кукайтиса, которые приводит портал, речь идет об адвокате Леониде Пшелинцеве. "Один полицейский получил ранение в грудь, другой - в ногу", - сообщил порталу представитель департамента полиции Рамунас Матонис. Советник генерального комиссара полиции Викторас Грабаускас заявил, что подозреваемый сдался. Первые вызовы с сообщениями о стрельбе в здании на улице 16 Февраля полиция и скорая помощь получили около 10.20 по местному времени (совпадает с московским).

https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вильнюс