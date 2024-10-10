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В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава - РИА Новости, 10.10.2024
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14:41 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/strelba-1977395016.html
В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава
В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава - РИА Новости, 10.10.2024
В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава
Два человека погибли в результате стрельбы в центре Вильнюса, ранены двое полицейских, стрелявший сдался, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение). РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:41
2024-10-10T14:41
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в центре Вильнюса, ранены двое полицейских, стрелявший сдался, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение). Отмечается, что, по неподтвержденным данным, в ходе стрельбы погибли адвокат и судебный пристав. По словам председателя Совета адвокатов Миндаугаса Кукайтиса, которые приводит портал, речь идет об адвокате Леониде Пшелинцеве. "Один полицейский получил ранение в грудь, другой - в ногу", - сообщил порталу представитель департамента полиции Рамунас Матонис. Советник генерального комиссара полиции Викторас Грабаускас заявил, что подозреваемый сдался. Первые вызовы с сообщениями о стрельбе в здании на улице 16 Февраля полиция и скорая помощь получили около 10.20 по местному времени (совпадает с московским).
https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html
https://ria.ru/20241009/polsha-1977246933.html
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в мире, вильнюс
В мире, Вильнюс
В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава

В Вильнюсе застрелили адвоката и судебного пристава, ранены двое полицейских

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в центре Вильнюса, ранены двое полицейских, стрелявший сдался, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Отмечается, что, по неподтвержденным данным, в ходе стрельбы погибли адвокат и судебный пристав. По словам председателя Совета адвокатов Миндаугаса Кукайтиса, которые приводит портал, речь идет об адвокате Леониде Пшелинцеве.
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"Один полицейский получил ранение в грудь, другой - в ногу", - сообщил порталу представитель департамента полиции Рамунас Матонис. Советник генерального комиссара полиции Викторас Грабаускас заявил, что подозреваемый сдался.
Первые вызовы с сообщениями о стрельбе в здании на улице 16 Февраля полиция и скорая помощь получили около 10.20 по местному времени (совпадает с московским).
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