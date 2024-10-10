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Босфорский мост могут открыть для пешеходного движения - РИА Новости, 10.10.2024
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11:31 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/stambul-1977352889.html
Босфорский мост могут открыть для пешеходного движения
Босфорский мост могут открыть для пешеходного движения - РИА Новости, 10.10.2024
Босфорский мост могут открыть для пешеходного движения
Власти Турции обсуждают возможность открыть для пешеходного движения Босфорский мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула, данный шаг может... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:31
2024-10-10T11:31
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АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Власти Турции обсуждают возможность открыть для пешеходного движения Босфорский мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула, данный шаг может привлечь туристов в мегаполис, пишет в четверг газета Dünya. Босфорский мост, получивший позже попытки госпереворота в 2016 года название "Мост мучеников 15 июля", первый мост через Босфорский пролив, открытый в 1973 году. Висячий мост длиной 1560 метров соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула. Спустя пять лет после открытия его закрыли для пешеходного движения. "Босфорский мост, полувековую жемчужину Стамбула, планируют открыть для пешеходного движения... Заявлено, что мост, который был открыт для пешеходов в 1973 году, когда его ввели в эксплуатацию, но закрыли для пешеходного движения пять лет спустя, может быть снова открыт для пешеходного движения по туристическим причинам", - пишет издание. Газета привела слова министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу, заявившего о том, что пока вопрос находится на стадии идеи. "Пока это находится на стадии идеи. Наши коллеги работают. Конечно, для нас также важно мнение жителей Стамбула по этому вопросу. Когда исследования созреют, мы дадим окончательную оценку", - отметил министр. Озгюр Озалтун, президент Стамбульской палаты гидов, сказал, слова которого также приводит газета, что проект может стать привлекательным нововведением с точки зрения туризма. "Туристы проявляют большой интерес к этому уникальному виду, проезжая по мосту на туристических машинах. Наше мнение не является негативным, особенно если оно подкреплено хорошей инфраструктурой с точки зрения безопасности и других аспектов", - сказал он. В свою очередь инженер-строитель, профессор Метин Айдоган заявил, что мост не подходит для пешеходного движения, а дополнения, которые будут сделаны для предотвращения нежелательных инцидентов, увеличат нагрузку на мост. "Группы из 10-20 человек могут иметь ограниченный и очень контролируемый проход, например, при посещении музея. Но полное и широкое движение пешеходов никогда не будет полезным", -отметил инженер.
https://ria.ru/20240708/baza-1958239760.html
https://ria.ru/20240310/bosfor-1932148185.html
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стамбул, турция, в мире
Стамбул, Турция, В мире
Босфорский мост могут открыть для пешеходного движения

Dünya: в Стамбуле могут открыть для пешеходного движения Босфорский мост

© iStock.com / MedvedkovВид на Галатскую башню и Босфор в Стамбуле
Вид на Галатскую башню и Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© iStock.com / Medvedkov
Вид на Галатскую башню и Босфор в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Власти Турции обсуждают возможность открыть для пешеходного движения Босфорский мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула, данный шаг может привлечь туристов в мегаполис, пишет в четверг газета Dünya.
Босфорский мост, получивший позже попытки госпереворота в 2016 года название "Мост мучеников 15 июля", первый мост через Босфорский пролив, открытый в 1973 году. Висячий мост длиной 1560 метров соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула. Спустя пять лет после открытия его закрыли для пешеходного движения.
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"Босфорский мост, полувековую жемчужину Стамбула, планируют открыть для пешеходного движения... Заявлено, что мост, который был открыт для пешеходов в 1973 году, когда его ввели в эксплуатацию, но закрыли для пешеходного движения пять лет спустя, может быть снова открыт для пешеходного движения по туристическим причинам", - пишет издание.
Газета привела слова министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу, заявившего о том, что пока вопрос находится на стадии идеи.
"Пока это находится на стадии идеи. Наши коллеги работают. Конечно, для нас также важно мнение жителей Стамбула по этому вопросу. Когда исследования созреют, мы дадим окончательную оценку", - отметил министр.
Озгюр Озалтун, президент Стамбульской палаты гидов, сказал, слова которого также приводит газета, что проект может стать привлекательным нововведением с точки зрения туризма.
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"Туристы проявляют большой интерес к этому уникальному виду, проезжая по мосту на туристических машинах. Наше мнение не является негативным, особенно если оно подкреплено хорошей инфраструктурой с точки зрения безопасности и других аспектов", - сказал он.
В свою очередь инженер-строитель, профессор Метин Айдоган заявил, что мост не подходит для пешеходного движения, а дополнения, которые будут сделаны для предотвращения нежелательных инцидентов, увеличат нагрузку на мост.
"Группы из 10-20 человек могут иметь ограниченный и очень контролируемый проход, например, при посещении музея. Но полное и широкое движение пешеходов никогда не будет полезным", -отметил инженер.
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