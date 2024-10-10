Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов
FR: страховые потери от ураганов в США превысят 100 миллиардов долларов
© AP Photo / Rebecca BlackwellПоврежденная во время урагана "Хелен" лодка перед прохождением урагана "Милтон" в Южной Пасадене, штат Флорида
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Поврежденная во время урагана "Хелен" лодка перед прохождением урагана "Милтон" в Южной Пасадене, штат Флорида
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Совокупные застрахованные потери от ураганов в США за 2024 год после удара урагана "Милтон" по американскому штату Флорида превысят 100 миллиардов долларов, подсчитали в рейтинговом агентстве Fitch Ratings.
"Милтон" увеличит застрахованные индустрией потери в 2024 году до более чем 100 миллиардов долларов, что станет пятым подряд годом, когда убытки пересекут эту черту", - говорится в документе организации.
Там также подсчитали, что убытки от самого урагана "Милтон" составят от 30 до 50 миллиардов долларов, что станет крупнейшей суммой после удара урагана "Иан" в 2022 году, когда потери оценили в 60 миллиардов долларов.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум девять человек погибли.
Разрушительный ураган "Милтон"
Вчера, 10:25