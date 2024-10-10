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Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 10.10.2024
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23:43 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ssha-1977493901.html
Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов
Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 10.10.2024
Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов
Совокупные застрахованные потери от ураганов в США за 2024 год после удара урагана "Милтон" по американскому штату Флорида превысят 100 миллиардов долларов,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:43
2024-10-10T23:43
в мире
флорида
сша
джо байден
ураган "милтон" в сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Совокупные застрахованные потери от ураганов в США за 2024 год после удара урагана "Милтон" по американскому штату Флорида превысят 100 миллиардов долларов, подсчитали в рейтинговом агентстве Fitch Ratings. "Милтон" увеличит застрахованные индустрией потери в 2024 году до более чем 100 миллиардов долларов, что станет пятым подряд годом, когда убытки пересекут эту черту", - говорится в документе организации. Там также подсчитали, что убытки от самого урагана "Милтон" составят от 30 до 50 миллиардов долларов, что станет крупнейшей суммой после удара урагана "Иан" в 2022 году, когда потери оценили в 60 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум девять человек погибли.
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в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов

FR: страховые потери от ураганов в США превысят 100 миллиардов долларов

© AP Photo / Rebecca BlackwellПоврежденная во время урагана "Хелен" лодка перед прохождением урагана "Милтон" в Южной Пасадене, штат Флорида
Поврежденная во время урагана Хелен лодка перед прохождением урагана Милтон в Южной Пасадене, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Поврежденная во время урагана "Хелен" лодка перед прохождением урагана "Милтон" в Южной Пасадене, штат Флорида
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Совокупные застрахованные потери от ураганов в США за 2024 год после удара урагана "Милтон" по американскому штату Флорида превысят 100 миллиардов долларов, подсчитали в рейтинговом агентстве Fitch Ratings.
"Милтон" увеличит застрахованные индустрией потери в 2024 году до более чем 100 миллиардов долларов, что станет пятым подряд годом, когда убытки пересекут эту черту", - говорится в документе организации.
Там также подсчитали, что убытки от самого урагана "Милтон" составят от 30 до 50 миллиардов долларов, что станет крупнейшей суммой после удара урагана "Иан" в 2022 году, когда потери оценили в 60 миллиардов долларов.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум девять человек погибли.
Улицы Кейп-Корала, штат Флорида, во время урагана Милтон - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Разрушительный ураган "Милтон"
Вчера, 10:25
 
В миреФлоридаСШАДжо БайденУраган "Милтон" в США
 
 
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