https://ria.ru/20241010/ssha-1977493901.html

Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов

Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 10.10.2024

Убытки от ураганов в США в 2024 году превысят 100 миллиардов долларов

Совокупные застрахованные потери от ураганов в США за 2024 год после удара урагана "Милтон" по американскому штату Флорида превысят 100 миллиардов долларов,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T23:43

2024-10-10T23:43

2024-10-10T23:43

в мире

флорида

сша

джо байден

ураган "милтон" в сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977332331_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_ca3ccdb61e52b8f241630f5ad6107289.jpg

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Совокупные застрахованные потери от ураганов в США за 2024 год после удара урагана "Милтон" по американскому штату Флорида превысят 100 миллиардов долларов, подсчитали в рейтинговом агентстве Fitch Ratings. "Милтон" увеличит застрахованные индустрией потери в 2024 году до более чем 100 миллиардов долларов, что станет пятым подряд годом, когда убытки пересекут эту черту", - говорится в документе организации. Там также подсчитали, что убытки от самого урагана "Милтон" составят от 30 до 50 миллиардов долларов, что станет крупнейшей суммой после удара урагана "Иан" в 2022 году, когда потери оценили в 60 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум девять человек погибли.

https://ria.ru/20241010/uragan-1977336855.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша