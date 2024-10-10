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Американский генерал призвал извлекать пользу из украинского конфликта - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ssha-1977482830.html
Американский генерал призвал извлекать пользу из украинского конфликта
Американский генерал призвал извлекать пользу из украинского конфликта - РИА Новости, 10.10.2024
Американский генерал призвал извлекать пользу из украинского конфликта
Для США важно извлекать пользу из украинского конфликта, изучая, как Киев использует различные возможности и технологии на поле боя, считает генерал-майор... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T21:24
2024-10-10T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
нато
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Для США важно извлекать пользу из украинского конфликта, изучая, как Киев использует различные возможности и технологии на поле боя, считает генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер. "Украина использует космические возможности, кибервозможности, другие технологии, акустические средства иначе, чем это было когда-либо прежде, и нам нужно иметь возможность извлекать из этого уроки и интегрировать их в наши собственные операционные планы", - заявил он в четверг в американском институте аэрокосмических исследований Митчелла. Американский генерал добавил, что с этой целью США и НАТО уже создали в Польше специальный центр для совместного анализа с целью подробного изучения уроков из конфликта на Украине в свою пользу. По словам Пеппера, в особенности Штаты вместе с альянсом изучают опыт ПВО и защиты от беспилотников. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20241010/ssha-1977476509.html
https://ria.ru/20241010/pentagon-1977455107.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО
Американский генерал призвал извлекать пользу из украинского конфликта

Генерал-майор США: нам важно извлекать пользу, изучая действия Киева на поле боя

© AP Photo / J. David AkeЛуна над Манхэттеном, США
Луна над Манхэттеном, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / J. David Ake
Луна над Манхэттеном, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Для США важно извлекать пользу из украинского конфликта, изучая, как Киев использует различные возможности и технологии на поле боя, считает генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер.
"Украина использует космические возможности, кибервозможности, другие технологии, акустические средства иначе, чем это было когда-либо прежде, и нам нужно иметь возможность извлекать из этого уроки и интегрировать их в наши собственные операционные планы", - заявил он в четверг в американском институте аэрокосмических исследований Митчелла.
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Вчера, 20:10
Американский генерал добавил, что с этой целью США и НАТО уже создали в Польше специальный центр для совместного анализа с целью подробного изучения уроков из конфликта на Украине в свою пользу.
По словам Пеппера, в особенности Штаты вместе с альянсом изучают опыт ПВО и защиты от беспилотников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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