https://ria.ru/20241010/ssha-1977482830.html

Американский генерал призвал извлекать пользу из украинского конфликта

Американский генерал призвал извлекать пользу из украинского конфликта - РИА Новости, 10.10.2024

Американский генерал призвал извлекать пользу из украинского конфликта

Для США важно извлекать пользу из украинского конфликта, изучая, как Киев использует различные возможности и технологии на поле боя, считает генерал-майор... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:24

2024-10-10T21:24

2024-10-10T21:24

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Для США важно извлекать пользу из украинского конфликта, изучая, как Киев использует различные возможности и технологии на поле боя, считает генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер. "Украина использует космические возможности, кибервозможности, другие технологии, акустические средства иначе, чем это было когда-либо прежде, и нам нужно иметь возможность извлекать из этого уроки и интегрировать их в наши собственные операционные планы", - заявил он в четверг в американском институте аэрокосмических исследований Митчелла. Американский генерал добавил, что с этой целью США и НАТО уже создали в Польше специальный центр для совместного анализа с целью подробного изучения уроков из конфликта на Украине в свою пользу. По словам Пеппера, в особенности Штаты вместе с альянсом изучают опыт ПВО и защиты от беспилотников. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20241010/ssha-1977476509.html

https://ria.ru/20241010/pentagon-1977455107.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, нато