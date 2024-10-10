https://ria.ru/20241010/ssha-1977481089.html

В США "российскому иммигранту" предъявили обвинения в хранении взрывчатки

В США "российскому иммигранту" предъявили обвинения в хранении взрывчатки - РИА Новости, 11.10.2024

В США "российскому иммигранту" предъявили обвинения в хранении взрывчатки

"Российскому иммигранту" Евгению Садрисламову в городе Филадельфия американского штата Пенсильвания предъявили обвинения, в частности, в хранении оружия... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-10T20:59

2024-10-10T20:59

2024-10-11T00:52

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. "Российскому иммигранту" Евгению Садрисламову в городе Филадельфия американского штата Пенсильвания предъявили обвинения, в частности, в хранении оружия массового поражения после обнаружения в импровизированной лаборатории более 50 фунтов (около 27 килограммов) взрывчатки, его заключили под стражу, сообщает телеканал Fox 29 со ссылкой на прокуратуру и источники. "Мужчине из Филадельфии предъявили обвинения после того, как прокуроры заявили, что в одном из домов на прошлой неделе обнаружено более 50 фунтов самодельной взрывчатки. Евгению Садрисламову, у которого есть криминальное прошлое, в среду предъявили обвинения в нескольких преступлениях, включая (хранение - ред.) оружия массового поражения (ОМП — Прим. ред.)... Источники заявили Fox 29, что Садрисламов - российский иммигрант. Ему в субботу исполняется 28, и он встретит день рождения за решеткой", - сообщает телеканал. Как отмечается, в прошлую пятницу пожарные прибыли к дому после сообщений о дыме над гаражом. В доме были обнаружены материалы для изготовления зажигательных устройств и фейерверки, оттуда спасли мужчину и женщину, которым оказали помощь на месте, сообщает телеканал. Заместитель комиссара местной полиции Джеймс Келли заявил, что в подвале и гараже дома нашли "лабораторию по изготовлению взрывчатки". По словам Келли, в лаборатории были химикаты и инструкции для изготовления взрывчатки. Помощник окружного прокурора Энджела Бреннан заявила, что в доме было столько взрывчатки, что она "могла сравнять с землей целый квартал". По данным телеканала, Садрисламов находился на испытательном сроке в связи с похожим инцидентом в 2020 году, когда у него дома обнаружили фейерверки.

https://ria.ru/20240827/ssha-1968636550.html

https://ria.ru/20240717/ispaniya-1960342213.html

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в мире, филадельфия, пенсильвания, происшествия