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Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США - РИА Новости, 10.10.2024
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20:10 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ssha-1977476509.html
Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США
Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США - РИА Новости, 10.10.2024
Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США
Растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:10
2024-10-10T20:10
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китай
сша
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО, заявил в четверг генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер. "Некоторые говорят, что это не альянс в том смысле, как его определяет НАТО – как взаимное сотрудничество и обеспечение безопасности. Но это альянс", – сказал Пеппер в ходе дискуссии, организованной Институтом аэронавтических исследований Митчелла, комментируя характер взаимодействия двух держав. По его словам, Россия и Китай поддерживают друг друга, и их партнерство продолжает развиваться, что, в свою очередь, может повлиять на НАТО. Пеппер отметил, что альянс планирует опубликовать доклад о сотрудничестве между Россией и Китаем и его предполагаемой угрозе военному блоку Запада в 2025 году. В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают военное и оборонное сотрудничество, которое прозрачно и никоим образом не направлено против третьих стран.
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россия, китай, сша, сергей лавров, нато
Россия, Китай, США, Сергей Лавров, НАТО
Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США

Генерал ВВС США Пеппер: сотрудничество России и Китая может повлиять на НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский флаг в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО, заявил в четверг генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер.
"Некоторые говорят, что это не альянс в том смысле, как его определяет НАТО – как взаимное сотрудничество и обеспечение безопасности. Но это альянс", – сказал Пеппер в ходе дискуссии, организованной Институтом аэронавтических исследований Митчелла, комментируя характер взаимодействия двух держав.
По его словам, Россия и Китай поддерживают друг друга, и их партнерство продолжает развиваться, что, в свою очередь, может повлиять на НАТО. Пеппер отметил, что альянс планирует опубликовать доклад о сотрудничестве между Россией и Китаем и его предполагаемой угрозе военному блоку Запада в 2025 году.
В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают военное и оборонное сотрудничество, которое прозрачно и никоим образом не направлено против третьих стран.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В НАТО понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, заявил Сийярто
8 октября, 17:42
 
РоссияКитайСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
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