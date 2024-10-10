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Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США
Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США - РИА Новости, 10.10.2024
Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США
Растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО,... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:10
2024-10-10T20:10
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО, заявил в четверг генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер. "Некоторые говорят, что это не альянс в том смысле, как его определяет НАТО – как взаимное сотрудничество и обеспечение безопасности. Но это альянс", – сказал Пеппер в ходе дискуссии, организованной Институтом аэронавтических исследований Митчелла, комментируя характер взаимодействия двух держав. По его словам, Россия и Китай поддерживают друг друга, и их партнерство продолжает развиваться, что, в свою очередь, может повлиять на НАТО. Пеппер отметил, что альянс планирует опубликовать доклад о сотрудничестве между Россией и Китаем и его предполагаемой угрозе военному блоку Запада в 2025 году. В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают военное и оборонное сотрудничество, которое прозрачно и никоим образом не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20241008/ukraina-1977032575.html
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россия, китай, сша, сергей лавров, нато
Россия, Китай, США, Сергей Лавров, НАТО
Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США
Генерал ВВС США Пеппер: сотрудничество России и Китая может повлиять на НАТО
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО, заявил в четверг генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер.
"Некоторые говорят, что это не альянс в том смысле, как его определяет НАТО – как взаимное сотрудничество и обеспечение безопасности. Но это альянс", – сказал Пеппер в ходе дискуссии, организованной Институтом аэронавтических исследований Митчелла, комментируя характер взаимодействия двух держав.
По его словам, Россия и Китай поддерживают друг друга, и их партнерство продолжает развиваться, что, в свою очередь, может повлиять на НАТО. Пеппер отметил, что альянс планирует опубликовать доклад о сотрудничестве между Россией и Китаем и его предполагаемой угрозе военному блоку Запада в 2025 году.
В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров
подчеркнул, что Москва
и Пекин
активно развивают военное и оборонное сотрудничество, которое прозрачно и никоим образом не направлено против третьих стран.