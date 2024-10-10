https://ria.ru/20241010/ssha-1977476509.html

Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США

Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США - РИА Новости, 10.10.2024

Альянс между Россией и Китаем не уступает НАТО, заявили в США

Растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:10

2024-10-10T20:10

2024-10-10T20:10

россия

китай

сша

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_032d0f7090c3b9814cc645497e48c3f0.jpg

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО, заявил в четверг генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер. "Некоторые говорят, что это не альянс в том смысле, как его определяет НАТО – как взаимное сотрудничество и обеспечение безопасности. Но это альянс", – сказал Пеппер в ходе дискуссии, организованной Институтом аэронавтических исследований Митчелла, комментируя характер взаимодействия двух держав. По его словам, Россия и Китай поддерживают друг друга, и их партнерство продолжает развиваться, что, в свою очередь, может повлиять на НАТО. Пеппер отметил, что альянс планирует опубликовать доклад о сотрудничестве между Россией и Китаем и его предполагаемой угрозе военному блоку Запада в 2025 году. В начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают военное и оборонное сотрудничество, которое прозрачно и никоим образом не направлено против третьих стран.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1977032575.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, сергей лавров, нато