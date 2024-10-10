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В США засекретили дело по обвинению рэпера Снуп Догга в убийстве
В США засекретили дело по обвинению рэпера Снуп Догга в убийстве - РИА Новости, 10.10.2024
В США засекретили дело по обвинению рэпера Снуп Догга в убийстве
Запись о судебном разбирательстве по обвинению в убийстве в 1993 году, предъявленному знаменитому американскому рэперу Снуп Доггу, после апелляции со стороны... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:17
2024-10-10T16:17
2024-10-10T16:23
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Запись о судебном разбирательстве по обвинению в убийстве в 1993 году, предъявленному знаменитому американскому рэперу Снуп Доггу, после апелляции со стороны артиста была засекречена и больше не будет отображаться при проверке его биографии, сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы. "Снуп Догг ранее в этом году предпринял необходимые шаги для того, чтобы убедиться, что его проблемное юридическое прошлое стало древностью... ранее в этом году обвинения в убийстве в 1993 году было официально засекречены", - говорится на сайте портала. Отмечается, что речь идет о деле 1993 года, когда еще начинающего рэпера и его охранника обвинили в том, что они застрелили человека в парке Лос-Анджелеса. В 1996 году Снуп Догг был признан невиновным, однако запись о судебном разбирательстве в его личном деле осталась. Артист подал апелляцию о ее засекречивании в январе 2024 года, которая была удовлетворена в конце февраля.
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В США засекретили дело по обвинению рэпера Снуп Догга в убийстве
TMZ: запись об обвинении рэпера Снуп Догга в убийстве в 1993 году засекретили