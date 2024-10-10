В США используют ИИ для борьбы с последствиями урагана "Хелен"
Defense Scoop: Пентагон использует ИИ для ликвидации последствий урагана "Хелен"
© AP Photo / Rebecca BlackwellЗатопленная после урагана "Хелен" улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана "Милтон"
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Затопленная после урагана "Хелен" улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана "Милтон"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Американские военные используют систему распознавания объектов Maven под управлением искусственного интеллекта Palantir для ликвидации последствий урагана "Хелен", сообщает портал Defense Scoop со ссылкой на чиновников Пентагона.
"Потенциал Maven впервые используется для (помощи после) урагана... Военные работают над тем, чтобы передавать собираемые ими данные непосредственно федеральному агентству по борьбе с ЧС (FEMA) и другим службам экстренного реагирования" - говорится в публикации.
По данным портала, система может позволить перенаправлять продовольствие, воду и медикаменты в места, где затронутые бедствием жители больше всего в них нуждаются.
Ранее телеканал CNN сообщал, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" выросло по меньшей мере до 227 человек. Ураган серьезно повредил энергосистему США. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались порядка одного миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.
Газета New York Times ранее сообщала, что США стали применять систему Maven на базе "Рамштайн" в Германии для сбора разведданных о передвижениях российских войск.