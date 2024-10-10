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На Ближний Восток прибыли американские истребители F-15E - РИА Новости, 10.10.2024
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11:50 10.10.2024
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На Ближний Восток прибыли американские истребители F-15E
На Ближний Восток прибыли американские истребители F-15E - РИА Новости, 10.10.2024
На Ближний Восток прибыли американские истребители F-15E
Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило о прибытии на Ближний Восток истребителей F-15E с американской авиабазы. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:50
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в мире
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ближний восток
хезболла
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило о прибытии на Ближний Восток истребителей F-15E с американской авиабазы. В начале октября журнал Air &amp; Space Forces Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". Отмечалось, что США направят три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, состоящие из самолетов F-16, F-15E и A-10 Thunderbolt II. "Истребители F-15E Strike Eagle ВВС США... с авиабазы ​​в штате Айдахо прибывают в зону ответственности Центрального командования США", - написало командование в своём аккаунте в социальной сети Х. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, сша, израиль, ближний восток, хезболла, вооруженные силы сша, хамас, f-15se, f-16, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Хезболла, Вооруженные силы США, ХАМАС, F-15SE, F-16, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
На Ближний Восток прибыли американские истребители F-15E

CENTCOM заявило о прибытии на Ближний Восток американских истребителей F-15E

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob AlbersИстребитель F-15C Eagle ВВС США
Истребитель F-15C Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers
Истребитель F-15C Eagle ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило о прибытии на Ближний Восток истребителей F-15E с американской авиабазы.
В начале октября журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что США направят на Ближний Восток дополнительные силы ВВС на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением "Хезболлах". Отмечалось, что США направят три дополнительных эскадрильи истребителей и штурмовиков, состоящие из самолетов F-16, F-15E и A-10 Thunderbolt II.
"Истребители F-15E Strike Eagle ВВС США... с авиабазы ​​в штате Айдахо прибывают в зону ответственности Центрального командования США", - написало командование в своём аккаунте в социальной сети Х.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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