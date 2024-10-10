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Арестованный в США афганец работал на ЦРУ, сообщили СМИ
Арестованный в США афганец работал на ЦРУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.10.2024
Арестованный в США афганец работал на ЦРУ, сообщили СМИ
Афганец, арестованный в США в понедельник по обвинениям в планировании теракта от имени "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ и США террористическая... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:40
2024-10-10T11:40
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Афганец, арестованный в США в понедельник по обвинениям в планировании теракта от имени "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ и США террористическая группировка) в день выборов 5 ноября, работал на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на источники. "Афганец, арестованный по обвинениям в планировании теракта в день выборов, работал на ЦРУ в качестве сотрудника охраны в Афганистане", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два источника. Как указывает NBC News, арестованный в понедельник 27-летний Насир Ахмад Таухеди, как и другие афганцы, переехавшие в США, прошел через тщательную проверку в других странах, прежде чем оказался в США в сентябре 2021 года. По словам конгрессменов и других официальных лиц, с которыми побеседовал телеканал, так как США в то время эвакуировали десятки тысяч афганцев, возникали опасения, что не все они прошли необходимую проверку. Ранее американский минюст сообщил о том, что Таухеди якобы пытался обеспечить материальную поддержку террористической организации, приобретал оружие для проведения атаки на территории США, а также планировал сам исполнить теракт. Правоохранительные органы также арестовали его несовершеннолетнего сообщника, чье имя не раскрывается. Теперь афганцу грозит до 20 лет тюрьмы за оказание помощи террористической организации и еще до 15 лет тюрьмы по статье за получение оружия с целью совершения преступления.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), исламское государство*, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Исламское государство*, Выборы президента США — 2024
Арестованный в США афганец работал на ЦРУ, сообщили СМИ
NBC News: арестованный в США афганец, планировавший теракт, работал на ЦРУ
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Афганец, арестованный в США в понедельник по обвинениям в планировании теракта от имени "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ и США террористическая группировка) в день выборов 5 ноября, работал на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), сообщает телеканал NBC News
cо ссылкой на источники.
"Афганец, арестованный по обвинениям в планировании теракта в день выборов, работал на ЦРУ в качестве сотрудника охраны в Афганистане", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два источника.
Как указывает NBC News, арестованный в понедельник 27-летний Насир Ахмад Таухеди, как и другие афганцы, переехавшие в США, прошел через тщательную проверку в других странах, прежде чем оказался в США в сентябре 2021 года. По словам конгрессменов и других официальных лиц, с которыми побеседовал телеканал, так как США в то время эвакуировали десятки тысяч афганцев, возникали опасения, что не все они прошли необходимую проверку.
Ранее американский минюст сообщил о том, что Таухеди якобы пытался обеспечить материальную поддержку террористической организации, приобретал оружие для проведения атаки на территории США, а также планировал сам исполнить теракт. Правоохранительные органы также арестовали его несовершеннолетнего сообщника, чье имя не раскрывается. Теперь афганцу грозит до 20 лет тюрьмы за оказание помощи террористической организации и еще до 15 лет тюрьмы по статье за получение оружия с целью совершения преступления.
*Террористическая организация, запрещенная в России