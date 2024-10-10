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"Огромные риски". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977469722.html
"Огромные риски". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского
"Огромные риски". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского - РИА Новости, 10.10.2024
"Огромные риски". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского
пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T19:15
2024-10-10T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует столкнуться с политическими последствиями из-за "плана победы", пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах."Если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции "войны до победного конца", то это будет игра "пан или пропал". &lt;…&gt; Если ожидания &lt;…&gt; в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации", — отметил он.Для Зеленского это будет иметь крайне серьезные политические последствия, добавил источник.В статье говорится, что нет гарантий того, что Киеву удастся истощить Россию, при этом сами ВСУ очень сильно ослаблены и несут большие потери."Это создает уже огромные риски для самого Зеленского", — резюмируется в публикации.Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов вглубь России и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит "мощный пакет" принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977454784.html
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в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, дмитрий песков, джо байден, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Дмитрий Песков, Джо Байден, Киев, США
"Огромные риски". В Киеве забили тревогу из-за нового плана Зеленского

Страна.ua: Зеленского ждут серьезные политические проблемы из-за "плана победы"

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует столкнуться с политическими последствиями из-за "плана победы", пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции "войны до победного конца", то это будет игра "пан или пропал". <…> Если ожидания <…> в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского
Вчера, 16:38
Для Зеленского это будет иметь крайне серьезные политические последствия, добавил источник.
В статье говорится, что нет гарантий того, что Киеву удастся истощить Россию, при этом сами ВСУ очень сильно ослаблены и несут большие потери.
"Это создает уже огромные риски для самого Зеленского", — резюмируется в публикации.
Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов вглубь России и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.
В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит "мощный пакет" принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"По всему фронту". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в зоне СВО
Вчера, 17:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОДмитрий ПесковДжо БайденКиевСША
 
 
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