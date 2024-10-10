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В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
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14:06 10.10.2024 (обновлено: 14:10 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977388491.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.10.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 200 украинских боевиков, три танка, боевую бронированную машину, РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:06
2024-10-10T14:10
безопасность
россия
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
технологии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 200 украинских боевиков, три танка, боевую бронированную машину, а также миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 550 военнослужащих, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, технологии, сша, украина
Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Украина
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

Минобороны: за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 21550 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган"
Боевая работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 200 украинских боевиков, три танка, боевую бронированную машину, а также миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
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"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 550 военнослужащих, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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